HERMOSILLO, SON.- Un padre haría todo por sus hijos y eso quedó demostrado en Saltillo, Coahuila, lugar donde el papá de unos pequeños decoró su triciclo para poder ser parte de la caravana de autos que hicieron en la escuela de sus niños.

Y es que cuando se trata de demostrar amor, para los padres no hay límites y él no quería perderse un momento tan importante como lo era el cierre del ciclo escolar y menos que ellos no participaran por no tener un automóvil.

La usuaria Tania Coronel compartió las fotos que rápidamente se viralizaron en redes sociales por la ternura que causan con el siguiente mensaje:

“No suelo subir este tipo de cosas. Pero hoy no fue la excepción. Es realmente hermoso ver qué tan lindo y grande puede ser el amor de padre hacia un hijo. Así que valoren a sus padres y trátenlos con cariño”.

Es de ese modo que Tania Coronel continúa indicando que se debe valorar a los padres, aunque éstos no sean perfectos.

La usuaria también explica que el amor de los padres es tan grande que lo único que desean es ver triunfar a los hijos como personas de bien.

“Tal vez no son perfectos, pero los aman y lo único que desean es que ustedes sean capaces de salir adelante en esta vida y triunfar como hombres y mujeres de bien”

Cabe recordar que este tipo de eventos nacieron con la pandemia por Covid-19, ya que para evitar reuniones en lugares cerrados se empezaron a hacer caravanas de vehículos para que los momentos importantes, como son las graduaciones, no se quedaran sin celebración y este papá no lo pensó dos veces antes de adornar con globos su triciclo, el cual usa para trabajar, tal como lo hicieron los otros padres con sus autos.