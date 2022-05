México, 18 de Mayo 2022.- El Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex) fue creado para analizar fortalezas y debilidades en el desarrollo de la democracia mexicana, que permite a las dirigencias políticas, sociales y económicas contar con elementos de diagnóstico útiles para diseñar políticas específicas, que ayuden a lograr mayor desarrollo en las entidades federativas del país.

Un comunicado de la fundación Konrad Adenauer añadió que el año 2020, cuyos datos constituyen la fuente principal de este informe IDD-MEX 2021 sobre el desarrollo democrático en los 32 estados de México, será recordado como “el año en el que el mundo se detuvo”. México y su territorio, sus comunidades y su sistema productivo no escaparon al flagelo de la COVID-19.

El presente informe, elaborado con datos oficiales de las entidades federativas y con la percepción de que los ciudadanos tienen del clima de derechos y libertades que caracterizan a la democracia en sus comunidades, no puede, sino reflejar el impacto que, esa “detención parcial de la vida”, tuvo en el sistema de relaciones sociales, políticas y económicas en democracia.

Asimismo, en el clima de derechos y libertades de las personas y las familias; en el funcionamiento de las instituciones que proveen servicios básicos para la dinámica social y laboral; en el clima de inversiones; en el sistema productivo, entre otras.

De acuerdo con la fundación, en el caso de Yucatán, al observar su serie histórica, observó que sólo en 2011 no estuvo en el grupo de alto desarrollo democrático. Vuelve a repetir su registro con el mejor valor del país, tal como lo había registrado en 2020, y en el período 2013-2015.

En democracia de los ciudadanos obtuvo puntuaciones ideales en voto de adhesión política y Respeto de las libertades civiles y de los derechos políticos; el resto de los indicadores rebasaron el promedio nacional y todos recogieron puntuaciones de alto desarrollo.

En democracia de las Instituciones ostentó el mejor resultado del país en Percepción de la corrupción. En contabilidad social superó el promedio nacional y se integró a los 10 mejores resultados de México.

Las demás variables registraron valores discretos, pero siempre superiores al promedio nacional. Particularmente, tiene una oportunidad de desarrollo en los procesos que mejoran su Accountability legal.

Añadió que, en Democracia Social destaca su muy buen puntaje en desempleo urbano y la superación de los promedios en gasto en salud y en eficiencia terminal en secundaria. Existe una gran oportunidad de mejora en políticas de reducción de la pobreza.

Por último, en democracia económica expuso su faceta más débil, ya que no registra valores destacados. Los indicadores donde superó el promedio fueron desigualdad, competitividad, estado-sociedad y autonomía financiera; en los demás no logró alcanzarlo. Su mayor déficit fue localizó en Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y en Inversión.

Por su parte, el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán, Luis Guillermo De San Denis Alvarado Díaz, destacó que la presentación de estos resultados se da “en un momento verdaderamente propicio”, dado que “estamos en una etapa de evaluación del proceso electivo pasado y este estudio, nos da la posibilidad de valorar posibles escenarios para actuar con oportunidad en las tareas democráticas que así lo requieran para el próximo proceso electoral de 2024”.

También, abundó, nos facilita el entendimiento comparativo del nivel que prevalece en las entidades de la república mexicana y, como en ediciones anteriores, nos aporta indicadores que nos permiten precisamente, fijar metas de desarrollo que acorten el camino hacia el logro de sociedades más democráticas y con mayor calidad de vida.

De acuerdo con el comunicado, a lo largo de 11 años, la publicación de este índice demuestra que los avances en la calidad son dinámicos y que obedecen a múltiples factores. en el caso específico de Yucatán, estos resultados reflejan, que durante cinco años consecutivos, esta entidad ha encabezado el promedio más alto del índice, lo que indica que una de las fortalezas de la democracia en Yucatán, es la alta participación ciudadana en los procesos electorales.

Estos datos, prosiguió, resultan muy significativos, porque dan cuenta de los importantes avances en materia de fortalecimiento de la democracia, pero también en otros indicadores electorales que se han logrado en Yucatán; lo que nos impulsa a continuar en este esfuerzo de construcción colectiva para avanzar en el desarrollo como entidad y como nación. (Infoqroo)