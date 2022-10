Ciudad de México, 4 de octubre 2022.- El coordinador de las y los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila adelantó que, con el objetivo de alcanzar los consensos necesarios, sobre la reforma que amplía el plazo para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública, se propondrá la adhesión de un nuevo adendum al dictamen.

En entrevista, el legislador dijo que la propuesta busca ampliar las disposiciones para asegurar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas permanentes y para que su actuación no tenga lugar a dudas respecto a: una fuerza extraordinaria fiscalizada, regulada, complementaria, de acuerdo con los criterios de la Corte.

Informó que el documento también plantea que será a partir de 2023, que se establezca un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios, en razón de su aportación, esfuerzo y número de habitantes, para el reparto económico.

Dijo que se trata de un fondo autónomo que crecerá en la proporción del presupuesto que se destine a cada secretaría en materia de seguridad, el cual “nunca será menos, sino que irá creciendo”.

“Deberíamos estar alegres quienes pensamos en la fortaleza del Poder Legislativo, porque por vez primera se van a establecer mecanismos de control parlamentario sobre las Fuerzas Armadas”, expresó.

Monreal Ávila aseveró que el Senado y el Congreso, debe tener mecanismos de control parlamentario, porque en este momento no se cuenta con ellos y con las reformas se podrá tener opinión y revisión de la estrategia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.

Indicó que “no hay razón para votar en contra”, pues se aceptó todo lo que planteó la oposición, “salvo que se trate de alguna estrategia electoral y política, yo la respeto”.

Ricardo Monreal dijo que lo que se podría regresar a la Cámara de Diputados es una nueva estrategia y es todo un nuevo dictamen, pues se dotó a las Fuerzas Armadas de una base constitucional pero también se establecieron mecanismos de control parlamentario que no existían

“Eso para mi genera equilibrio de poderes, contrapesos y autentica división de poderes”, apuntó.

Dijo que en este momento no cuenta con los votos, y no podría “garantizar nada, no tengo seguridad de nada y la construcción de la mayoría constitucional es un ejercicio que no se ve hasta que se vota”.

Se trata de otra iniciativa distinta, por lo que “ya no deben pelear con fantasmas los adversarios”, pues se construyó un nuevo diseño del Quinto Transitorio, “y ojalá pueda convencer, en el trayecto de las horas, con ese adendum a otros más”, concluyó.