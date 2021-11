MÉRIDA, 21 de noviembre (Infoqroo).- Alejandro Caligari, country manager de Grupo Despegar y Best Day México, expresó que la pandemia trajo enseñanzas, retos, y cambios que de alguna manera fortalecieron a la industria turística, y de esas modificaciones, unas se quedarán y otros son transitorias.

Entrevistado por Infoqroo en el marco del Tianguis Turístico de México, mencionó que un cambio que se vio por la pandemia fue en las políticas de cancelación, pues tanto las aerolíneas como los hoteles ahora son más flexibles, en beneficio de los clientes.

Al no haber seguridad de viaje hizo que el perfil del viajero se modifique. Las reservaciones fueron a corto plazo, hoy ya se va ajustando, vemos a 45 días o un poco más.

“Creo que fue un efecto temporal, y en la medida que cambien las restricciones se notará más, pues se sabe de antemano que mientras con más tiempo se tenga una reservación se obtienen precios más económicos.

Está contento al saber que cadenas hoteleras tienen para este fin de año cupos completos, algo que no veían hace algunos años, lo cual es reflejo de que hay una recuperación presente y es optimista de que la cuarta ola de contagios no afecte a la industria.

“México ha manejado bien la pandemia, con los semáforos epidemiológicos, esperemos que una posible cuarta ola no nos afecte como las anteriores”, añadió.

También se refirió a que el mercado nacional se encuentra a un ritmo similar al que se tenía antes de la pandemia y en el caso del internacional recién comenzó a reactivar, incluso todos los mercados de Latinoamérica tienen 12 semanas que no han dejado de crecer.

“Los destinos de playa son los que tienen mayor demanda, son los grandes ganadores en esta recuperación como Cancún, Riviera Maya y el Pacífico”, expresó.

Al referirse a la alianza entre Despegar y Best Day, dijo que se han estado integrando sin pensar en fusionarlas en una sola y hoy en día tienen lo mejor de las dos marcas, una más enfocada al mercado doméstico, y la otra con todo lo que tiene que ver con vuelos, y la automatización que permite a los clientes viajar con menos dinero y obtener puntos con el próximo viaje.

“Seguimos con la atención personalizada en todo lo que tiene que ver México con Best Day manteniendo el Call Center, y por el otro lado, tenemos al líder de tecnología de punta de Latinoamérica”, añadió.