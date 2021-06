CIUDAD DE MÉXICO. En la Ciudad de México, desde el pasado 10 de febrero, trabajadores del sector público y privado tienen la posibilidad de solicitar hasta 45 días de permiso laboral al convertirse en padres por consanguinidad o adopción.

Así lo establece el numeral 2 de la Fracción II del Artículo 21 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la capital, cuya reforma, promovida por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fue aprobada el 8 de diciembre de 2020 por los integrantes de la primera legislatura del Congreso capitalino.

Para Mina Moreno, defensora de Derechos Humanos, esto representa una conquista no para el hombre o para la mujer, sino para la sociedad en su conjunto, ya que rompe con el tabú de que la crianza durante los primeros días de vida del menor es responsabilidad exclusiva de la madre.

Es un cambio completamente de dirección en un país en el que se necesita esta nueva visión, sobre todo para darle un equilibrio en Derechos Humanos. Tal vez el pensar que siempre a la mujer se le daba el permiso de licencia por maternidad y no se contemplaba también al padre, había sido un gran error. Nos falta muchísimo como país, pero (la aprobación de esta iniciativa) sí es un logro en beneficio de los ciudadanos, independientemente del sexo”, expuso.

El 28 de noviembre de 2019 el pleno de Congreso local también aprobó la iniciativa presentada por la diputada del PAN Gabriela Salido, la cual plantea reformar el Artículo 132 fracción XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo para que el permiso de paternidad sea de 45 días y no de cinco como actualmente se estipula.

Para su aprobación, la legisladora local argumentó que la falta de este permiso contraviene la Constitución federal la cual señala que todos somos iguales; también resulta discriminatoria pues priva de la libertad de convivencia de los hijos con los padres.

El documento fue enviado al Senado de la República para su discusión y, en su caso, para ser aprobado; pero, a un año y medio, no se ha legislado al respecto.

Si no damos el paso a través de la Ley Federal del Trabajo no hay manera de que avance, por qué cómo justificas un permiso o una ausencia de 45 días. Es más yo te diría hay tanto desconocimiento sobre este tema -hay que decirlo- que el número de hombres que solicitan su permiso de cinco días es pequeñito”, mencionó.

La legisladora sostuvo que lo que se busca es dar cumplimiento a la igualdad sustantiva y contribuir con al reparto equitativo de las responsabilidades en el hogar.

Es generar igualdad de condiciones en términos laborales, normalmente los pedimos para igualar el beneficio hacia la mujer, pero en este caso también es en términos de beneficio del hombre. El más beneficiado en cualquiera de estas condiciones es el niño, el menor, porque es necesario, en término de la relación que se construye entre padre e hijo o hija, este periodo de adaptación de autoconocimiento de ambas partes, no importa si se trata de un hijo que está naciendo producto del matrimonio o de una adopción”, consideró Salido.

APLAUDEN INICIATIVA

Para Arturo Portela quien hace unos meses se convirtió en padre, el permitirle al hombre estar durante los primeros días de vida al lado de sus hijos es algo positivo no sólo por la convivencia que se tiene con el menor, sino porque es justo en este momento donde las parejas requieren trabajar en equipo.

La verdad sí es necesario que el papá esté cerca para lo que se ofrezca, sobre todo para que la mujer descanse, porque tener un bebito es un trabajo de 24 horas. Es algo que se debe entender y yo creo que 45 días están bien”, dijo.

No obstante, hay hombres que aún desconocen que cuentan con este derecho o en su caso patrones que como la ley federal no se los mandata, no lo conceden.