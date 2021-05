Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para ofrecer perdón al pueblo maya por las injusticias del pasado, como lo fue la Guerra de Castas, varios jóvenes mayas se reunieron antes del evento para exigir mejoras en la educación e infraestructura de la universidad de Tihosuco, Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo.

Ante la llegada del mandatario, el municipio amaneció lleno de vallas que impedían a los pobladores mayas acercarse al presidente; previo al evento, varios jóvenes llegaron con carteles para exigir a las autoridades mayor presupuesto para la educación y la cultura en la comunidad, además de la preservación del medio ambiente.

Uno de los jóvenes expresó que la universidad del municipio fue abandonada por las autoridades estatales, sin embargo, manifestó que a pesar del poco presupuesto, la comunidad estudiantil ha logrado representar al estado en concursos nacionales.

El joven declaró que los mayas jamás van a terminar su guerra porque no se les está pidiendo perdón a ellos (Foto: Captura de video Twitter / @dalies10) El joven declaró que los mayas jamás van a terminar su guerra porque no se les está pidiendo perdón a ellos (Foto: Captura de video Twitter / @dalies10)

“Hemos representado a Quintana Roo, hemos ido a concursos nacionales y el Tecnológico de Tihosuco ha dejado el nombre de Quintana Roo y de la zona maya en alto. (…) Siete años sin escuela y sin infraestructura, tres generaciones, y a pesar de todas las dificultades, hemos representado a Quintana Roo y a la cultura maya”, declaró.

Sobre el propósito de la visita del mandatario, el joven indicó que no sirve dar una disculpa al pueblo maya, si se realiza a puerta cerrada y frente a “caciques”.

“Nosotros somos mayas y entendemos cuál es el valor de nuestra cultura (…) Somos más los jóvenes que estamos conscientes de que no sirve que vengan a pedir perdón, porque no están pidiendo perdón a los mayas, están pidiendo perdón a unos caciques. Los jóvenes deben ser escuchados, los mayas estamos aquí, no nos hemos ido”, expuso.

Un manifestante señaló que las autoridades únicamente van a tomarse fotos con sus trajes y vestimentas típicas (Foto: YouTube @Andrés Manuel López Obrador) Un manifestante señaló que las autoridades únicamente van a tomarse fotos con sus trajes y vestimentas típicas (Foto: YouTube @Andrés Manuel López Obrador)

Declaró que los mayas jamás van a terminar su guerra porque no se les está pidiendo perdón a ellos, y señaló que las autoridades únicamente van a tomarse fotos “para aprovecharse de la gente maya”, de las costumbres y tradiciones, además de “nuestros trajes y vestimentas típicas, únicamente para eso nos utiliza”, dijo.

“Se supone que es una disculpa al pueblo maya, estamos inconformes de que el presidente haya hecho su evento dentro del museo, lo pudo haber realizado aquí, en el parque público (…) De qué nos sirve que vengan a pedir disculpas a la cultura maya si se va a encerrar con el gobernador, ¿entonces a quién le está pidiendo perdón, a los mayas o a los gobernadores?”, expuso ante los aplausos y gritos de la comunidad.

Desde la llegada del presidente se han generado diversas manifestaciones por parte de ciudadanos que sufrieron despojos, integrantes del sector médico, entre otros; mujeres de la colectiva Marea Verde Quintana Roo se manifestaron frente al hotel donde se hospedó el mandatario para exigir el alto a la violencia y los feminicidios.

La colectiva Marea Verde Quintana Roo se manifestó frente al hotel donde se hospedó el mandatario para exigir el alto a la violencia y los feminicidios (FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM) La colectiva Marea Verde Quintana Roo se manifestó frente al hotel donde se hospedó el mandatario para exigir el alto a la violencia y los feminicidios (FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM)

A través de sus redes, el colectivo indicó que el presidente “huyó, no dio la cara a las ciudadanas y ciudadanos que nos encontrábamos desde las 4am a las afueras del hotel en la ciudad de Chetumal, capital de Quintana Roo”.

Además, el colectivo denunció que en el programa del foro “Fin de la Guerra de Castas: Petición de perdón por agravios a los pueblos mayas” se excluye a las mujeres de participar en la ponencia “La Mujer Maya en el Movimiento Social”, dada por dos ponentes hombres.