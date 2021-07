La Secretaría de Salud informó que en la nueva metodología del semáforo epidemiológico ya no implicaría cierres económicos absolutos ni la cancelación de las clases ante la tercera ola de COVID-19.

Hugo López Gatell, subsecretario de salud, explicó que “el color más alto de la escala ya no implicará cierres absolutos, en particular de la educación, que no estará sujeta a cierre en el mismo contexto en que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo”.

El funcionario indicó que esto se debe a que las condiciones actuales no son las mismas que cuando la Jornada de Nacional de Sana Distancia comenzó con la llegada de la pandemia a México.

Además, resaltó que la sociedad está fatigada de tener estos largos meses de epidemia por lo que ya no se puede pedir la reducción de la movilidad como en febrero de 2020.

“No podemos forzar las cosas y que la gente siga sufriendo la adversidad social y económica”, comentó.

Por ello, aseguró que debe haber un balance entre confinar para reducir los contagios y desconfiar para evitar el daño social.

Cabe destacar que la semana pasada fue presentado el proyecto de modificaciones a la metodología del semáforo de COVID-19 que empezó a ser aplicado el 19 de julio, justo cuando la tercera ola de COVID empezó a presentarse

Asimismo, se espera que esta semana se anuncie oficialmente el plan definitivo para regreso a clases en agosto.