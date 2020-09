Durante el segundo informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a destacar las labores que han llevado a cabo en el combate a la corrupción, el cual es un elemento fundamental para su administración, pues es uno de los principales problemas del país. “La peste de la corrupción originó la crisis de México”, comentó.

Desde el patio central de Palacio Nacional, el mandatario puntualizó que el principal legado de su gobierno será “purificar la vida pública de México”, además de que “no será recordado por corrupto”. Incluso dijo que “estos momentos, más que en otros, transformar es moralizar”.

López Obrador también detalló que en la actualidad no se han emprendido “persecusiones facciosas ni venganzas políticas”, además de que uno sus pilares morales se basa en no encubrir a nadie, algo que ha reiterado en diversas ocasiones, además de que no se permite la impunidad.

“Ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial”, explicó para después mencionar que la austeridad republicana que implementó desde el inicio de su administración ha funcionado para cubrir otros aspectos económicos que se han visto afectados durante la pandemia de COVID-19.

Detalló que durante los dos años de gobierno que lleva al frente del país, se han ahorrado “alrededor de 560,00 millones de pesos. No es para presumir, pero en el peor momento, contamos con el mejor gobierno”, destacó López Obrador, quien también refirió las dos crisis que vive el país: una sanitaria y otra económica, de las cuales “vamos saliendo adelante”.

Si bien el presidente resaltó su participación en el combate a la corrupción, en los últimos meses se ha visto envuelto en la polémica por diversos casos. El más reciente fue el video en el que aparece su hermano Pío López Obrador, recibiendo paquetes de dinero de parte de David León, hasta hace poco coordinador nacional de Protección Civil.

Como respuesta, el mandatario negó que se tratara de un escándalo de corrupción, pues los billetes que aparecían en la grabación eran aportaciones del pueblo para financiar su movimiento en Chiapas.

Otros casos que también han sido criticados por una parte de la opinión pública son el de los ventiladores que el hijo de Manuel Bartlett le vendió a sobreprecio al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Asimismo, otro asunto que dio de qué hablar fue el de las casas de Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las cuales no parecían corresponder con sus ingresos.

En este último asunto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que tras la revisión de las declaraciones de Bartlett, no tenía la obligación de declarar los inmuebles citados en las denuncias que se presentaron, pues no son de su propiedad.

De acuerdo con una entrevista que la politóloga María Marván Laborde dio a Infobae México, “el discurso que el presidente plantea de que lo que hacen los suyos no es corrupción, insulta la inteligencia de los mexicanos”.

La especialista también señaló que el mandatario busca mostrarse como un “referente moral” en cada oportunidad, “a pesar de la evidencia que tenemos con la serie de videos que han aparecido, donde resulta evidente que la corrupción también toca su proyecto”.

En ese sentido, para Marván es normal que López Obrador haya perdido popularidad, pues llegó a “un nivel de aceptación tan alto, que lo único que podíamos esperar era que bajara”, comentó en referencia a que el apoyo al presidente se encuentra en un 52%, según el Grupo de Consultoría Estratégica (GCE).