El presidente López Obrador pidió al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República, que transparenten las acusaciones contra Ricardo Anaya. Dijo que así quedaría claro que desde la Presidencia de la República no se le persigue al ex candidato presidencial del PAN, con la intención de debilitarlo rumbo al 2024.

En la Conferencia Mañanera, en Xalapa, el mandatario pidió al panista que asuma su responsabilidad, pues “¿Quién le manda agarrar dinero?”. Sobre el reto que lanzó Ricardo Anaya en las redes sociales, respecto a que se presentará ante un juez este jueves, pero con la condición de que también lo hagan sus hermanos, AMLO propuso que también la autoridad actúe, pues él, como presidente, no tiene nada que ver con el Poder Judicial.

El presidente López Obrador también hizo un resumen del ascenso político de Ricardo Anaya y, a decir del mandatario, creció atropellando a sus compañeros, buscó subir a cualquier precio y sin escrúpulos morales.

Además, acusó que traicionó acuerdos con el PRI, con el ex presidente Enrique Peña Nieto y, mal aconsejado, le dijeron que podía ganar la presidencia si decía en un debate que lo metería a la cárcel. “Que sirva esto de experiencia para los jóvenes, porque no se trata de actuar a toda costa, sin escrúpulos morales. No es aplicar la política trepadora sin importar los medios”, finalizó.