Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador pidió que se espere a que se entregue el dictamen oficial sobre el accidente del Metro, para poder tomar las medidas correspondientes y castigar a los responsables.

Esto, luego de que se le preguntara si era necesario retirar del cargo a Marcelo Ebrard, para juzgarlo como responsable del proyecto. La pregunta se debió al texto que publicó el New York Times, en donde acusan que los trabajos de la Línea 12 se entregaron antes, para que se hiciera durante la administración del ahora secretario de Relaciones Exteriores.

“Hay que esperar el dictamen. La investigación del NY Times usó filtraciones y eso no me gusta. Tengo entendido que en esta semana se dará a conocer el dictamen, en donde se explicará porqué se venció la estructura”, comentó el presidente López Obrador.

El accidente del Metro costó la vida a 26 personas, además de que ha dejado sin funcionar la línea, desde el día de la tragedia.

AMLO explicó que no declarará nada al respecto y no se castigará a nadie, hasta que no se entregue el peritaje completo y se sepa qué es lo que se debe hacer para castigar a los responsables. “Ya cuando esté el dictamen, resolver cómo se debe actuar, para que lo más pronto posible se restablezca el servicio”, finalizó.