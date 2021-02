El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que su gobierno no cuenta con información sobre el caso de Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera.

Tal como había declarado ayer, el mandatario indicó que corresponde a la justicia de Estados Unidos llevar el caso de la pareja de “El Chapo”.

“No confundir lo del general Cienfuegos porque ahí se demostró que no habían pruebas, que se le acusó sin fundamentos”, dijo sobre los dos casos.

No hay persecución

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no hay una persecución en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero que tampoco será “tapadera de nadie”.

“Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse o recuerdo que he dicho que no somos tapadera de nadie, la instrucción que tienen los servidores públicos del gobierno es que si hay una denuncia por corrupción, que no se tape nada, sea quien sea”, aseguró.

En la conferencia matutina, el mandatario federal señaló que todos los servidores públicos tienen la obligación de denunciar los actos de corrupción a la FGR.

“Que se envíe de inmediato esa información a la fiscalía que es la encargada de investigar, y de atender estos asuntos”, señaló.