Cancún, Quintana Roo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador Carlos Joaquín González se investiguen y aclaren los hechos violentos del lunes en la noche contra manifestantes que solicitaban justicia por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina L. A., cuyo cuerpo descuartizado y envuelto en bolsas de plástico fue localizado en un fraccionamiento de la ciudad.

“Lo que procede en este caso es que el Gobernador (Carlos Joaquín), que es una gente responsable, ese es mi punto de vista, indague y aclare lo que sucedió; quién es el responsable, quién es el autor intelectual, quién dio la orden y quiénes llevaron a cabo esas acciones”, dijo el mandatario en referencia a los disparos de arma de fuego que hicieron policías en contra de los manifestantes.

De acuerdo con López Obrador, esa investigación no debe llevar mucho tiempo. “Eso es lo que tiene que aclarar. No lleva mucho tiempo, no tienen por qué tardarse tanto, eso debe hacer el Gobernador; además ya lo ofreció, ayer vi un mensaje del gobernador en ese sentido”, dijo.

Durante su conferencia mañanera de esta martes, el Presidenta hizo referencia a las dos versiones que existen sobre los hechos que dejaron al menos a tres representantes de medios de comunicación heridos: la primera que señala al gobierno municipal como responsable de lo acontecido, y la segunda que fue la Policía Estatal, ya que en Quintana Roo hay Mando Único, es decir que el control de la policía de los municipios lo tiene el Gobierno del Estado.

“Si no se hace esta investigación, si no es satisfactoria, que yo creo que puede ser eficaz que haya una actuación de justicia rápida, hoy mismo, si hay voluntad, nada de estar protegiendo a nadie.

Cuando hay un asunto así se debe de actuar sin contemplaciones, no debe haber impunidad, no debe haber protección a nadie”, afirmó.

Desde Palacio Nacional, López Obrador añadió que si no hay avances, debe intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), e incluso la Fiscalía General de la República (FGR).