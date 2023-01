CIUDAD DE MÉXICO, 18 de enero.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles que se conozca todo durante el juicio del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien señaló de tener relaciones con altos funcionarios y agencias de Estados Unidos, como la DEA, que “no se enteraron” de sus vínculos con la delincuencia organizada hasta que fue detenido.

“Evidentemente era muy influyente García Luna en los medios de información, pero no sólo en México, sino que tenía relaciones, que pueden ser relaciones de trabajo, con altos funcionarios del gobierno estadounidense, entonces por eso es muy importante el juicio”, afirmó en su conferencia matutina.

“Hasta dónde estaban metidos los agentes o autoridades de Estados Unidos, las agencias, cómo esta doble vida, por un lado se le premia, se le reconoce y por el otro lado él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada y de qué manera no se enteran, ahora sí que nadie se enteró, nadie supo, hasta que de repente lo detienen y viene la acusación”.

El mandatario federal dijo que es importante el juicio que se realiza en Nueva York para que “no se vuelvan a repetir estas cosas”, pues García Luna fue un alto funcionario público durante el gobierno de Vicente Fox y un “hombre muy cercano” al expresidente Felipe Calderón.

“Es importante conocer todo de este juicio para que no vuelvan a repetirse estas cosas, es un alto funcionario público, estuvo con (Vicente) Fox en un cargo relevante, creo que estuvo en el Cisen y en la AFI, con (Ernesto) Zedillo, y luego el AFI que es una agencia de combate al crimen y posteriormente pasa a ser secretario de Seguridad Pública y se va a convirtiendo en un hombre muy cercano a (Felipe) Calderón“, señaló.

El exsecretario Genaro García Luna compareció ayer en la primera jornada de selección del jurado que determinará su responsabilidad en la acusación de narcotráfico y de aceptar sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar las operaciones del grupo.

El exfuncionario, de 54 años, apareció en la sala del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York vestido con traje azul y corbata gris, una deferencia autorizada por el juez a requerimiento de la defensa, que pidió se le eximiera del uniforme de presidiario.