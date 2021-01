En su quinto día de aislamiento por su contagio de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra muy bien y optimista, aseguró la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Está muy bien, está muy tranquilo, está descansando por el tema de la enfermedad, pero está muy contento y está muy optimista, yo de verdad admiro su optimismo permanente”, afirmó la funcionaria federal.

En la mañanera, explicó que hay un equipo médico que lo está tratando y su salud está mejorando rápidamente, por lo que en unos “cuantitos días, apenas pase el periodo”, podrá reincorporarse al 100 por ciento a sus actividades.

Al respecto, el Vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, convocó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a no difundir versiones no confirmadas sobre la salud de presidente, con el propósito de no contribuir en la infodemia.

“Convocamos a medios de comunicación y a la ciudadanía a evitar difundir versiones no confirmadas por el @GobiernoMX sobre la salud del presidente. Hay versiones de mala fe y desinformación con intenciones políticas, que buscan dañar la imagen del mandatario. No a la infodemia”, publicó en sus redes sociales.