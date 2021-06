El vocero de la Universidad Nacional Autónoma de México para Covid-19, Mauricio Rodríguez, habló que han subido los contagios, incluso en personas vacunadas y también las muertes.

En entrevista para Heraldo Radio en “Informativo de fin de semana” con Sofía García y Alejandro Sánchez, Rodríguez comentó que hay estados que ya están en su tercera ola especialmente Baja California Sur y Quintana Roo que están en una situación crítica, le siguen Yucatán, Tabasco y Tamaulipas, enseguida van Sonora, Sinaloa y Nuevo León; mientras que, en la Ciudad de México suben poco a poco los contagios.

Por tanto, dijo que no hay que esperar a una tercera ola nacional porque va a ser demasiado tarde y que hay que romper las transmisiones para que no siga aumentando tanto y avanzar en la vacunación anticovid, sin descuidarse, porque todas las variantes ya están en el país.

“Si les abrimos la puerta se meten y eso no queremos”, indicó.

Agregó que los vacunados y los que no están vacunados han relajado más las medidas, ya que estos últimos sienten que las personas que tenían que proteger ya tienen la dosis.

Mencionó que la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, ayer dijo que están ingresando a los hospitales personas más jóvenes, debido a que ya no llevan a cabo las medidas sanitarias.

“Se relajan las medidas y empieza el virus a encontrar otra vez por dónde. No hay que relajar ahorita, hay que hacer las actividades con cuidado, respetando las medidas de seguridad sanitaria, porque si no se mete el virus, eso no nos queda la menor duda”, destacó.