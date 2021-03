Durante el tercer debate presidencial, el panista llamó a un empresario “contratista favorito” de López Obrador y ahora mantiene una demanda en su contra

Por un comentario durante el tercer debate presidencial del 2018, Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, podría pisar la cárcel. José María Riobóo, empresario mexicano, ha mantenido viva una denuncia en su contra por los señalamientos que el panista hizo hace dos años.

Riobóo fue señalado por el candidato de Partido Acción Nacional (PAN) como “el contratista favorito” de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México que también participaba en ese debate. De acuerdo con información del periódico Reforma, Riobóo y sus tres empresas denunciaron penalmente a Ricardo Anaya en el estado de Yucatán por injurias, difamación y calumnias.

Yucatán es el estado donde se llevó a cabo el tercer y último debate presidencial de la jornada electoral de 2018 y es uno de los pocos lugares donde este tipo de comentarios aun son considerados un delito.

Durante el evento, Anaya aseguró que cuando López Obrador fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, le otorgó contratos sin licitación a las empresas de Rioboó por 170 millones de pesos.

Unos días después del debate, Grupo Riobóo anunció que demandaría al entonces candidato por daño moral y advirtió que también se interpondría una demanda electoral. De las dos acusaciones solo la segunda procedió y resultó en una multa de 16,000 pesos impuesta por el Tribunal Electoral federal.

El medio mexicano asegura que, hasta la fecha, la Fiscalía General de Yucatán no ha podido presentar cargos contra Ricardo Anaya. De hecho, en octubre del 2019 la fiscalía habría decretado el no ejercicio de la acción penal en contra del ex candidato en la carpeta UNATD-G1/6650/2018.

En esa condición se mantuvo el proceso hasta que, el pasado 1 de diciembre, Karla Domínguez Aguilar, juez Tercera de Distrito en Yucatán, concedió un amaro a Riobóo para que un juez local revise la impugnación.

Por su parte, la defensa de Ricardo Anaya aseguró que existe tráfico de influencias, pues Riobóo es esposo de Yasmín Esquivel, ministra de la Corte. “No hay duda de que nos estamos convirtiendo en una dictadura. Esto es un verdadero escándalo”, dijeron a Reforma.

La multa que tuvo Ricardo Anaya fue impuesta el 14 de septiembre de 2018 por un total de 16,120 pesos. Esto sucedió luego de que, en sesión, el Pleno de la Sala Regional Especializada determinara el monto de la multa por la denuncia que presentó el empresario en contra del ex candidato.

Otra de las acusaciones que hizo Anaya fue que López Obrador participó en actos de corrupción junto con Riobóo durante la construcción del segundo piso del Periférico y el ahora descontinuado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)

La determinación de la Sala Regional de la Ciudad de México para decretar la multa fue que los comentarios del panista eran considerados propaganda calumniosa que lesionó el honor y la reputación del empresario.

Por su parte, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no consideró la calumnia, pues argumentó que era de conocimiento público que Riobóo participaba en esas obras públicas y se le otorgó un contrato de asignación directa.

Por otro lado, Gabriel Villafuerte, quién presidió la sala, recordó que cuando una persona está vinculada al sector público debe resistir la crítica acerca de la actividad a la que se encuentra vinculada.