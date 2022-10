Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel, acusó este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) de demorar la investigación en su contra, que inició desde hace dos años, por recibir aportaciones económicas.

En entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga para Radiofórmula, Pío López se refirió a sus declaraciones previas en las que niega que el dinero que recibió fuera para el movimiento de su hermano, Morena.

“Yo espero que esta declaración no sea un pretexto de la fiscalía para seguir ‘chicaneando’ el tema (…) la fiscalía no está o no estaba y todavía no está cumpliendo con su obligación constitucional de procurar justicia pronta y expedita”, dijo.

En días pasados, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) citó otra vez a Pío López para que comparezca en calidad de imputado por la investigación en su contra.

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México informó ayer que Pío López fue citado desde el 14 de octubre. El hermano del titular del Ejecutivo federal ya fue notificado sobre su requerimiento ante la autoridad judicial.

La autoridad judicial informó que Pío López envió un escrito mediante el que asegura que con el citatorio se está incumpliendo la ejecutoria de amparo a su favor.

Desde el pasado 5 de octubre, Pío López acudió a comparecer ante la FEDE. El abogado del hermano del presidente López Obrador, Pablo Hernández-Romo Valencia, confirmó a Latinus que su cliente se reservó su derecho a declarar.

El caso contra el hermano del mandatario surgió a partir de un video que data del 2015 revelado por Latinus en el que se observa al hermano del presidente recibir sobres con dinero de David León, quien al momento de grabaciones era asesor del gobierno chiapaneco y luego se desempeñó como un alto funcionario de la administración federal.