El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus opositores mantenerse en el plantón que han instalado en el centro de la Ciudad de México, porque eso significa que el cambio ha surtido efecto y se combate la corrupción, además se comprometió a no reprimirlos y cuidarlos.

“Un signo de que vamos avanzando es que ahora protestan los que antes estaban acostumbrados a vivir al amparo del poder público, están protestando los conservadores, antes protestaba el pueblo raso, protestábamos nosotros cuando estábamos en la oposición, porque queríamos justicia y queríamos democracia, ahora están protestando los que se beneficiaron durante mucho tiempo y piensan que van a regresar”.

Al iniciar su segundo día para evaluar la reconstrucción en los estados donde hubo afectaciones, como Puebla y Morelos, López Obrador les garantizó a los integrantes del plantón que no habrá represión.

“Y también que sepan nuestros adversarios conservadores que no somos iguales, no somos autoritarios, no somos represores, se garantizan libertades plenas, ahora que hay un plantón en el centro de la ciudad, cosa que hicimos nosotros durante mucho tiempo, cuando estuvimos luchando por la justicia y la democracia. Ellos deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse”.

Hasta ayer, los integrantes de esta movilización convocada por el Frente Nacional AntiAMLO (Frena), se mantenían en casas de campaña que instalaron sobre la avenida Juárez y Reforma, debido al bloqueo que realizó la policía capitalina, la cual les impidió llegar al Zócalo de la CDMX.

“No van a ser molestados, se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña, como nosotros lo hicimos, ojalá y se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero, unos cuantos días, nosotros nos quedamos ahí varias veces hasta más de un mes, no estoy llamando a que se vayan a acampar todos al Zócalo”.

También hizo un llamado a los dirigentes del movimiento para que no usen a la gente como carne de cañón, es decir, que dejen a sus seguidores en la protesta y ellos se vayan a descansar a los hoteles.

Dijo sentirse “contento, porque imagínense si no protestaran los conservadores, me sentiría hasta frustrado, diría no estamos haciendo nada, no hay ningún cambio, ¡pero de verdad las cosas están cambiando! Y una prueba es precisamente esas protestas de los que antes se dedicaban a medrar, a saquear”.

Dijo tener fe en que pronto pase esta “racha de mala suerte” de la pandemia por covid-19 y la crisis económica, y aseguró que ha cumplido con 95 de sus 100 compromisos hizo a su llegada al poder.

En su gira por Jojutla estuvieron el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; el director del INAH, Diego Prieto, y el alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores; más tarde, en Zacatepec, se sumó el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán.

LÓPEZ OBRADOR DA ESPALDARAZO AL CUAU

“El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, seguirá contando con todo el respaldo del gobierno de México que requiera durante su mandato, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien visitó el estado para evaluar los trabajos del Programa Nacional de Reconstrucción, a tres años del sismo de 2017.

“Venimos a decirle a Cuauhtémoc que no está solo; tiene todo el apoyo del gobierno federal”, afirmó López Obrador durante el evento realizado en el atrio de la parroquia de San Miguel Arcángel, del municipio de Jojutla, inmueble histórico construido en el siglo XVII, el cual presentó daños severos por dicho fenómeno natural.

Asimismo, se comprometió a que se rehabilitarán todos los bienes culturales averiados en el 19S, por lo que habrá presupuesto asignado hasta que concluya el proceso de reconstrucción.

Por su parte, Blanco reconoció las acciones emprendidas por el jefe del Ejecutivo federal para apresurar las tareas de reconstrucción.