CIUDAD DE MÉXICO, 23 DE NOVIEMBRE.— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se analiza poner vacuna anti-Covid de refuerzo a adultos mayores, particularmente en casos específicos.

En cuanto a la jornada de vacunación para adolescentes de entre 15 y 17 años de edad, el mandatario dijo que se les pondrá de la marca Pfizer.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional puntualizó que si bien un sector de la no quiere vacunarse, también hay población a la que no se ha podido llegar. Se calcula que en esa condición estarían 200 mil pequeñas comunidades, apartadas, de difícil acceso.

Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, comentó que en nuestro país es un porcentaje muy bajo, de alrededor de 5 por ciento, la población que de plano no quiere recibir la vacuna.

López Obrador subrayó que en México no se obligará a nadie a recibir el biológico.

“Ya conocen nuestra filosofía: Nada por la fuerza y todo por la razón y el derecho. Hay que convencer, persuadir, no imponer nada.

Lo que tenemos que hacer es seguir haciendo conciencia de la importancia de vacunarnos.

“En países de Europa, con todo respeto que tienen otra filosofía distinta a la nuestra, hay también en la sociedad mucho autoritarismo, quiere hacer obligatoria la vacuna.

Nosotros no vamos nunca a volver obligatoria la vacunación”.

No, añadió, porque nosotros tenemos un pueblo que es mucha pieza; estamos en los porcentajes más altos de vacunación en el mundo. La gente se está vacunando y cada vez avanzamos más.

Ya estamos en el 85 por ciento y vamos a rebasar el 90 por ciento.

Tenemos un plan para vacunar a rezagados que son de dos o de tres tipos; hay quienes no quieren vacunarse y hay que respetarlos pero hay otros no han sido vacunando porque no hemos llegado a sus pequeñas comunidades y no pueden salir a donde están los módulos.

Hemos llegado a miles, pero son alrededor de 200 mil pequeñas comunidades en esa situación. Lo estamos viendo en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz.

Entonces, dijo, todavía tenemos que seguir ampliando la vacunación.

“Ayer en la reunión de salud decidimos reforzar la vacunación llegando a todas las comunidades, hasta las más apartadas.

Estamos aprovechando que se están entregando pensiones a adultos mayores , bimestre noviembre-diciembre, y van las brigadas de vacunación, aún así nos van a quedar comunidades para vacunar.

Recordó que sigue el grupo de 15 a 17 años de edad con la vacuna Pfizer “y se va a analizar la vacuna de refuerzo, sobre todo en algunos casos, para adultos mayores, pero eso todavía lo tienen que decidir los médicos, los especialistas”.

Ahora para llegar a la Casa Blanca – relató- todos , incluso a los mismos servidores públicos del gobierno de Estados Unidos, creo que hasta la señora del Tesoro, todos pruebas (de Covid) y toda la delegación nuestra sin ningún problema.

Entonces, si ayuda mucho la vacunación, añadió.- Información tomada de La Jornada