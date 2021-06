IRAPUATO. Familiares de Cristian Ramos, un menor de 12 años, que murió presuntamente por el disparo de un policía en la colonia Las Américas, de Irapuato, exigen justicia a las autoridades.

De acuerdo con los reportes iniciales, uniformados respondieron al reporte por el robo de un tinaco.

Una persona de nombre Juana, ex oficial de policía, acusó a la señora Araceli de haberlo robado.

Que ponga denuncia. ¿Por qué me van a remitir a mi? Yo no lo robé. Yo lo compré. Yo no he robado nada”, señaló Araceli Cortés.