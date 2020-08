El poder judicial de Chihuahua podría otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria, a otros dos cómplices de la red de corrupción creada por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, luego que resultaran positivos a covid-19.

El dictamen de la juez que lleva el caso podría darse en breve, según adelantó el abogado de ambos, Héctor Villasana, quien dijo que dos de sus defendidos, el exauditor superior del Estado Jesús Manuel Esparza Flores, así como el exsecretario de la sección Octava del SNTE, Alejandro Villarreal Aldáz, resultaron positivos a Covid-19.

Esto luego que el miércoles muriera de Covid-19 otro cómplice de Duarte Jáquez, el ex director del Fideapech, quien compartía celdas con el ex auditor y el ex líder magisterial.

Tanto Esparza Flores como Villarreal Aldáz, se encuentran presos en el CERESO 1, procesados por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

La juez de Control María Alejandra Ramos Durán podría ordenar en breve la liberad de los acusados, para ser atendidos en hospitales fuera del Cereso, por su edad que supera los 60 años.

Los dos, el exauditor superior del Estado Jesús Manuel Esparza Flores, así como el exsecretario de la sección Octava del SNTE, Alejandro Villarreal Aldaz, habrían desviado millones de pesos del erario público para su beneficio personal o para destinarlos a otras actividades a petición del exgobernador Duarte Jáquez.

Fuente: Excelsior