El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya recibió la invitación de Estados Unidos para participar en la Cumbre de las Américas que se celebrará en los Ángeles California del 6 al 10 de junio.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario detalló que recibió la invitación el día miércoles 25 de mayo y que “si no hay problema” dará a conocer la carta en la ‘mañanera’ del día viernes, que se realizará en Culiacán, Sinaloa.

“Me llegó ayer la invitación. Está mal el correo, porque está fechada de hace cinco días, pero me llegó ayer. Voy a averiguar porqué tan tarde”, indicó AMLO.

En este contexto, el titular del Ejecutivo dijo que su gobierno sigue valorando “una serie de factores” para definir su asistencia o no a la Cumbre y que “es probable” que mañana mismo dé a conocer su decisión al respecto.

“Depende de que inviten a todos”, reiteró.

Cuestionado sobre las declaraciones del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien aseveró a través de sus redes sociales que no asistiría a la Cumbre “en ningún caso”, López Obrador dijo que lo importante es que se invite a todas las naciones del continente.

“Esa es otra cosa. El que no quiera ir, que no vaya, pero que no se excluya a nadie”, dijo.

Finalmente, el presidente mexicano negó que México se haya sentido presionado por parte de Estados Unidos a raíz de la petición que realizó a Joe Biden de invitar a todos los países a la Cumbre, incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Biden y tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba y considero que el presidente Díaz-Canel es un hombre integro, una persona con principios y honesta”, concluyo.

A la solicitud de AMLO se han sumado países como Chile, Bolivia, Argentina, Honduras y Guatemala.

También la Comunidad del Caribe (Caricom), que cuenta con 15 miembros, ha puesto en duda su participación y ha señalado presiones de Washington para que cambie de opinión.

Hasta el momento, solo Brasil y España han confirmado su asistencia.

Joe Biden analiza dar una invitación ‘a medias’ a Cuba

Antes las presiones encabezadas por López Obrador, el presidente Joe Biden está analizando invitar a una representación de Cuba a la Cumbre de las Américas, dijo un funcionario estadounidense el viernes 20 de mayo.