Si no lo iban a procesar, ¿por qué no dejaron al general Salvador Cienfuegos aquí en los Estados Unidos?, ¿tenían temor de lo que iba a declarar?, preguntó Mike Vigil, ex director de Operaciones de la DEA.

Para él no fue sorprendente que la FGR haya decidido no ejercer acción penal contra el general Salvador Cienfuegos, “yo sabía muy bien que no lo iban a procesar”, pero remarcó que “sí es impunidad porque las pruebas contra el general son contundentes”.

“Se me hace muy curioso: ¿qué tipo de investigación hizo la FGR en unas cuantas semanas para concluir que no hay pruebas contra el general Cienfuegos? Te garantizo Carmen que si hubiera sido procesado aquí en Estados Unidos, hubiera quedado convicto… 100% que hubiera sido convicto”, sostuvo en entrevista para Aristegui en vivo.

Detalló que la investigación de la DEA se llevó a cabo por 2 años contra el grupo de los Beltrán Leyva, el H2, y se interceptaron miles de comunicaciones de BlackBerry. Durante esa investigación mencionaban a “El Padrino” que la DEA identificó como el general Cienfuegos. “Durante las intercepciones se enteró la DEA que el general estaba protegiendo a este cartel del H2, aparte de eso estaba reclutando a más oficiales del gobierno mexicano para protegerlos y aparte de eso arreglando transporte de cocaína desde Colombia a México y luego a los Estados Unidos”, expuso.

“Se me hace muy curioso que hablan de que quieren eliminar la corrupción en México, eso es lo que dice el señor presidente López Obrador, y ahora están protegiendo a un oficial corrupto y aparte de eso acusando a la DEA que nosotros hicimos algo mal y pasando esta ley de seguridad que va a limitar las acciones de la DEA trabajando en una forma bilateral con las fuerzas de seguridad mexicanas”, lamentó.

Refirió que “identificamos a la persona que ellos mencionaban como el Padrino; durante las intercepciones nos enteramos que el general Cienfuegos estaba protegiendo al cartel H2; eso se comprueba por los mensajes y las intercepciones”, cuando “estábamos rastreando comunicaciones entre dos miembros del H2”.

“Cienfuegos, que tiene 72 años de edad, posiblemente no quería morir en una prisión aquí en Estados Unidos, porque si hubiera sido convicto le hubieran dado posiblemente más de 10 años, y eso es motivación para cooperar con las autoridades aquí en EU, posiblemente había temor entre otros oficiales militares de lo que Cienfuegos iba a declarar en contra de ellos”, consideró.

“Aquí hay un proceso donde nosotros necesitamos una información muy amplia y eso es revisado por un fiscal, por un juez y luego va al Departamento de Justicia, antes de que se apruebe una intervención telefónica”, indicó.

“El fiscal nunca hubiera acusado al general Cienfuegos si no hubiera suficientes pruebas para hacerlo”, subrayó.

Apuntó que “normalmente mandan toda la evidencia que se ha recolectado” y en este caso “no sé si fue toda o no” la que se envió a las autoridades mexicanas, “pero nunca se hubiera presentado un caso ante un gran jurado si el caso era débil, nunca y eso nunca ha sucedo en mis 31 años adentro de la DEA“.

Sobre lo dicho por el presidente AMLO respecto a que no se pueden inventar delitos a nadie, Vigil reviró: “eso es totalmente ridículo porque nosotros no inventamos pruebas ni evidencia y por qué lo vamos a hacer con una persona que ha tenido un puesto de alto rango, el ex secretario de Defensa, eso es totalmente ridículo”.

“Nosotros invertimos muchos recursos por 2 años en esta investigación, para decir que nosotros inventamos evidencia o un caso en contra de Cienfuegos, es totalmente una mentira”, insistió.

Y señaló que “nosotros no avisamos a México que el general Cienfuegos había sido acusado formalmente porque con las conexiones que tenía el general se hubiera enterado en 5 minutos”.

“AMLO protege a un oficial corrupto”

“El señor López Obrador siempre ha dicho que quiere eliminar la corrupción y está protegiendo a un oficial corrupto y castigando a la DEA, eso se me hace algo raro”, comentó Vigil.

“¿Con este caso de Cienfuegos piensa que nosotros vamos a mandar oficiales mexicanos corruptos que se han detenido aquí en EU a México, donde van a salir libres?”.

-¿No lo van a hacer?-, le preguntó Carmen Aristegui.

-No, ¿por qué los vamos a mandar con este caso de Cienfuegos?, ¿por qué se van a mandar a México donde van a salir libres?

Agregó que “México no tenía ninguna investigación contra el general Cienfuegos, no había evidencias en México y ¿por qué lo solicitaron? México necesita respetar el sistema de justicia aquí en Estados Unidos. El caso de Cienfuegos y ahora que está totalmente libre es una mancha, una mancha muy negra contra el sistema de justicia en México”.

Respecto a la oferta del presidente AMLO de transparentar el expediente, comentó: “hay que darle toda la información al público, a ver si hacen eso, espero toda esa información”.

Sobre la investigación de la FGR, preguntó “¿qué van a lograr en unas cuantas semanas?”, pues en comparación con la investigación de la DEA “duró dos años. La investigación de la Fiscalía duró unas cuantas semanas, ¿qué es lo que van a lograr? y me pregunto si en realidad hicieron una investigación”.

“Nosotros estábamos investigando al H2, no al general Cienfuegos, él cayó por su propia cabeza en esta investigación”, recordó.

-Ustedes estaban investigando al H2 en los términos que ya nos contaste y accidentalmente se enteraron que al Padrino al que se referían los criminales era el secretario de Defensa, pero la evidencia que ustedes tienen es ¿lo dicho en las comunicaciones sobre que estaba el Padrino en la televisión y que al rastrear el asunto vieron la imagen de Cienfuegos?, ¿eso es lo único que tienen para identificar que era Cienfuegos?-, le preguntó Aristegui.

-No, no, no, no , como te dije hay pruebas en esas intercepciones, siempre dicen ah se identificó por un canal de televisión, es mucho más que eso, están tratando de bajar este caso, hay muchas más pruebas sobre esas intercepciones telefónicas… Eso nunca hubiera sucedido (la acusación en su contra), los fiscales son muy conservadores aquí y si no tienes pruebas supremamente fuertes nunca van a hacer una acusación formal.

“Muchas de las intercepciones eran por mensajes, eran textos entre H2 y ellos hablaban mucho de Cienfuegos que estaba protegiendo al cartel, que estaba arreglando transporte, que estaba consiguiendo a más oficiales militares para proteger al cartel y atacar los carteles rivales que existían en México”, apuntó.

“Había muchas comunicaciones donde se estaban comunicando miembros del H2 y durante las intercepciones aunque el sujeto (Cienfuegos) no se está comunicando directamente con ellos, ellos no saben que están interceptados, pero están hablando de una manera que nosotros sabemos que no están mintiendo el uno al otro, están metiendo al general Cienfuegos en una conspiración y aquí hay ley de conspiración en EU, eso es suficiente para hacer un caso y un juicio”, aseveró.

“Ellos (los miembros del cártel) estaban hablando muy libre, porque ellos no sabían que las líneas estaban interceptadas, no se cuidaban mucho por esa razón y hablaban de una manera muy libre”, añadió.

Vigil comentó que el general Cienfuegos es una persona muy inteligente y “no va a estar comprando carros o bienes raíces que van a ser fáciles para que el gobierno lo vaya a identificar”.

“Muchos carteles lavan el dinero y es muy difícil hacer una investigación y lograr identificar el dinero”, añadió.

Cienfuegos “no va a ir a comprar una mansión, un carro de lujo, ese dinero yo creo que lo puso a otro nombre, un testaferro o lo que sea”.

“¿Qué es lo que hizo México en esta identificación para identificar si en realidad tiene más dinero que lo que tenía por su sueldo?”, cuestionó.

Sobre el cartel H2, adelantó que todavía se está llevando la investigación y “yo creo que pronto se van a detener a muchas personas”.