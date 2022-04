Prevé el Sistema Meteorológico que este Viernes Santo habrá ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso en gran parte del país y temperaturas superiores a 35 grados Celsius en 22 entidades. Y que sí, lloverá.

Cuenta la leyenda…

Desde mucho tiempo atrás, el Viernes Santo además de ser una fecha muy importante para los creyentes y dicen que a las tres de la tarde, de acuerdo con las creencias católicas, el cielo suele ponerse triste por la muerte de Jesucristo.

Según las recomendaciones ancestrales, en Viernes Santo se debe guardar respeto y no hacer nada, no salir, no ir de fiesta, a la playa u otros lugares, a manera de respeto y agradecimiento.

Da igual cuándo caiga la Semana Santa que la lluvia siempre hace acto de presencia, muchas de las procesiones se suspenden por la lluvia.

Existen razones poéticas y otras apuestan a lo científico. Atendiendo a lo estrictamente meteorológico, se trata de una fiesta móvil que cada año cae en una fecha diferente porque en el Concilio de Nicea (año 325) se decidió que la Pascua de Resurrección fuera el domingo inmediatamente posterior a la primera Luna llena tras el equinoccio de primavera (21 de marzo). Así, el Domingo de Ramos es siempre el domingo anterior a dicha Luna. Por ello, esta celebración puede oscilar entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Este año coincide con la Semana Santa más tardía del siglo XXI.

En el equinoccio de primavera, donde los días son más largos que las noches, es habitual un tiempo inestable y lluvioso, con cambios súbitos. Además, a comienzos de la primavera se suele producir el fenómeno de la ‘gota fría’ o Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).

Entre los motivos poéticos está la tristeza del cielo por la partida de El Señor.

Y para aterrizarlo aún más, el reporte del clima para hoy Viernes Santo, dice lo siguiente:

Durante la mañana se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius en el occidente de Chihuahua y de Durango; de 0 a 5 grados Celsius en el occidente y sur de Baja California, el noreste y oriente de Sonora y el suroeste de Zacatecas, así como heladas en zonas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor con ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso en la mayor parte del territorio nacional.

Por lo anterior, se estiman temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán; de 35 a 40 grados en Colima, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, el suroeste del Estado de México, el norte de Hidalgo y de Querétaro y el norte y suroeste de Puebla, así como de 30 a 35 grados Celsius en Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Sonora, Zacatecas y el oriente de Chihuahua.

El ingreso de humedad proveniente de los océanos y un canal de baja presión que se localizará en el noreste, centro y oriente del país, provocarán chubascos en zonas de Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, así como lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Las lluvias pronosticadas para la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, podrían ser con granizo.

Supersticiones

Una superstición es que si algún hijo le levanta la mano para pegarle a sus padres en un Viernes Santo, se le puede caer el brazo.

Si se barre el suelo en Viernes Santo es como barrer la cara de Cristo.

Cortarse el Cabello el viernes promete un cabello sano y bello el resto del año.

Esta prohibido regañar o molestarse por algo porque la ira llama al diablo.

Vestirse de rojo seria identificarse con el diablo.

En Viernes Santo se tiene prohibido escuchar música que no sea sagrada, bailar, decir groserías, coser,

planchar, tomar alcohol y limpiar la casa.

En México es popularmente conocido que el Viernes Santos el cielo se nubla, y creyentes o no casi siempre sucede.