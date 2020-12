Ante el repunte de la pandemia por covid-19 en el Valle de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está reconvirtiendo cuatro cuarteles de diferentes grupos para instalar mil camas y atender a enfermos en recuperación, que estén superando la etapa crítica de la enfermedad.

Son cuatro instalaciones que se encuentran en el Campo Militar número 1, en Naucalpan, Estado de México, con lo se busca abrir espacios en hospitales que cuentan con atención de camas con ventilador, para que los pacientes concluyan su tratamiento.

Se trata del 19 Batallón de Infantería que tendrá una capacidad de 325 camas, y del 46 Batallón de Infantería con 384 camas, ambas instalaciones con servicio para hombres.

El Primer Batallón de Ingenieros de Combate y Escuela de Clases de Ingenieros está siendo remodelado para la instalación de 141 camas, para atender únicamente a mujeres en recuperación.

Por último, en el Centro de Adiestramiento de Policía Militar ya concluyeron los trabajos de remodelación, y está listo para recibir a 150 pacientes, todos varones, provenientes de los hospitales que determinen su envío.

Ahora esas instalaciones cambiarán su nombre a Alojamiento de Recuperación Covid-19, números 1, 2, 3 y 4, respectivamente, y así permanecerán hasta que se supere la emergencia sanitaria.

“Se reubicó al personal de este lugar para otros dormitorios; segundo, se hicieron actividades de mantenimiento, de adecuación que es colocación de camas, pintado, reparación de servicio de energía eléctrica, servicio de baños.

En estas instalaciones trabajarán, de manera inicial, seis elementos de personal médico y diez de enfermería de la Sedena, además de los especialistas que se integrarán a los otros tres alojamientos, explicó el mayor médico cirujano Reynaldo Pérez Negrón Juárez.

“Estas unidades están designadas para poder dar atención a los pacientes que se encuentran en una fase de recuperación, después de haber estado en la etapa crítica de una hospitalización, en cualquier centro de atención de pacientes covid.

“La finalidad de este lugar es poder evacuar pacientes que ya no requieran una atención propiamente de un hospital, que no requiera una atención de terapia intensiva y que sea factible terminar su recuperación en otro centro en donde no requiera las mismas atenciones”, explicó el mayor Pérez Negrón.