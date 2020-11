El diputado federal ha criticado algunos aspectos de la gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador

El diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo, uno de los mayores críticos del gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que a dos años de haber comenzado su gobierno “la Cuarta Transformación no se ve”

“La gente de abajo , que tiene muy buena voluntad y mucha fe, sigue creyendo en la Cuarta Transformación, pero ésta simplemente no se ve”, declaró Muñoz Ledo durante la entrevista que concedió al Semanario Proceso.

Muñoz Ledo dijo al semanario mexicano que una vez que llegó a la Presidencia, el funcionamiento debería de tener un funcionamiento orgánico, con división de poderes y federalismo.

“Los problemas que tiene el país exigen la primacía de la razón no de la arbitrariedad, porque si no, no vamos a salir. La primacía de la razón significa que si tú reacomodas el gasto público tiene que ser por una reforma cuidadosa. Para reformar al Estado tú no amputas esto, dices todos los fideicomisos fuera, todos, no, sino que analizas, adelgazas, no amputas”, declaró el diputado a Proceso.

El legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), también en días recientes criticó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 que fue aprobado por la Cámara de Diputados en el palacio de San Lázaro.

A través de su cuenta de Twitter, el ex candidato a la dirigencia nacional del partido que puso a Andrés Manuel López Obrador en la silla presidencial especificó que los legisladores pelaron una tajada de un pastel insuficiente. También advirtió que la insuficiencia de recursos será recesiva.

“Presupuesto insuficiente. Larga y prolija discusión sobre el presupuesto en la Cámara. Cada grupo y cada diputado o diputada, en la disputa por las tajadas de un pastel insuficiente. No debiera haberse aceptado un presupuesto raquítico sino, como ocurre en todo el mundo generar un déficit fiscal razonable que permita dinamizar la economía. Este presupuesto es intrínsecamente recesivo”, escribió en un hilo de esta red social publicado la noche del miércoles 11 de noviembre.

El programa presupuestario escrito por el Ejecutivo federal y después votado por los diputados federales se caracteriza, a diferencia del PEF 2020, por una asignación de recursos mayor a los programas sociales de la administración de Andrés Manuel López Obrador, una reducción a los recursos de los estados y también un recorte a los Poderes Legislativo, Judicial y a órganos autónomos.

Porfirio Muñoz Ledo contendió por la presidencia nacional de Morena, y le pidió, en su momento, al presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de la organización, que lo apoyara en su intento de asumir la dirigencia interna.

“Si el presidente quiere partido, que me deje actuar, que me apoye, hay poco partido porque hay mucho movimiento”, expresó el experimentado diputado de 87 años, luego de posponer su intención de tomar posesión de la dirigencia nacional a pesar de que el INE (Instituto Nacional Electoral) había declarado empate técnico entre Muñoz Ledo y Mario Delgado, el otro contendiente por el puesto.

Después de anunciar que asumiría el poder en Morena, Muñoz Ledo retrasó sus intenciones debido a que la sede nacional del partido amaneció este lunes con una toma exterior de un grupo de mujeres feministas que colocaron cartulinas con leyendas como “Fuera machos de Morena” y “Morena no puede ser feminista con machos acosadores de dirigentes”.

El 28 de octubre, el Tribunal Electoral mexicano validó la elección de Mario Delgado como el nuevo presidente nacional de Morena, el partido fundado por López Obrador y la organización de este tipo más poderosa de México.

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) registrar a Mario Martín Delgado Carrillo como presidente de Morena y a Minerva Citlalli Hernández Mora, como secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, “para todos los efectos a que haya lugar”.

Con esta resolución, culminó un largo, extenuante y polémico proceso de sucesión al interior del partido que controla el gobierno federal y ambas Cámaras del Congreso. Delgado y Hernández, ahora mismo diputado y senadora con licencias en sus respectivos cargos, dirigirán a Morena hasta agosto de 2023.

“Con esto se ratifica la decisión de nuestros simpatizantes que quieren que se cierre este capítulo. Morena está en movimiento. Vamos a pensar en la gran batalla (electoral) del ’21, que es lo único que importa”, expresó Delgado en sus redes sociales tras difundirse la decisión del TEPJF.

Delgado, de 48 años, es considerado como parte del ala moderada del partido, cercano al Canciller Marcelo Ebrard. Hernández, de 30 años, es una de las favoritas del sector “radical” o “purista” de la organización. Pero ambos han expresado su deseo de unir al partido tras un proceso de sucesión que comenzó en 2019 y dejó a su paso división y polémica entre distintos movimientos al interior del partido.