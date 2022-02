• Dijo que tenía un plan pero ni siquiera lo vemos en el escenario, no mencionó los grandes ejes de que pudieran ser la reacción de México frente a una crisis económica mundial

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador, dar a conocer el “plan” que prepara su gobierno para impedir que el conflicto entre Rusia y Ucrania, afecten más la ya mermada economía nacional derivada de los impactos causados por dos años consecutivos de contracción por la pandemia, aparte de las decisiones erróneas que esta administración ha tomado.

En conferencia de prensa, Cházaro junto a legisladoras y legisladores del GPPRD, y liderazgos nacional y local, dieron a conocer la iniciativa presentada esta semana por la coalición legislativa “Va Por México” para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; mediante la cual se plantea hacer cambios constitucionales a los artículos 6º y 73 a fin de expedir una ley general, y crear un instituto autónomo y descentralizado que garanticen la libre expresión ante la inoperante estructura que hoy se encuentra a cargo del Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación.

A pregunta expresa, Cházaro confió en que el conflicto entre Rusia y Ucrania se resuelva por la vía de la diplomacia, pues recordó que Rusia abastece a Europa de combustible y un quiebre puede derivar en una crisis que impacte sobre todo el mundo.

Entonces, refirió, nos inquieta que el conflicto agrave la situación económica en nuestro país, hay una pérdida de capacidad adquisitiva por parte de la gente más pobre. E insisto, si lo combustibles elevan el costo, empeorará de lo que ya estaba de por sí en problemas por la escalada inflacionaria.

Sobre todo, añadió, me preocupa el tema de los alimentos. La gente está en situaciones muy precarias post Covid, un número impresionante de desempleados; la pérdida de cerca del 25 por ciento de las MiPyMEs cerradas en nuestro país, mientras nuestro gobierno sigue sin accionar un plan que active el mercado interno económico.

“Vemos con mucha preocupación que, si el conflicto se alarga en Ucrania, tendremos una mayor inflación, pérdida de capacidad adquisitiva e, insisto, ojalá que el presidente nos diga cuál es su plan porque dijo que tenía uno; pero ni siquiera lo vemos en el escenario, no mencionó los grandes ejes de que pudieran ser la reacción de México frente a una crisis económica mundial”, recalcó.

Ante esta circunstancia, dijo, “me parece que el gobierno mexicano debe tomar medidas para no impactar en el precio de los combustibles… Ayer ya vimos precios de 27 pesos el litro de gasolina y puede haber un impacto económico. Los combustibles son indispensables para el movimiento, incluso, de los alimentos y hay que estar muy atentos de cómo se desenvuelven los hechos en Ucrania”.

Desde el PRD hemos denunciado la mayor inflación en los últimos 25 años en este inicio de 2022 sin el conflicto en Ucrania. Y si el conflicto se alarga, hay que esperar una crisis mundial que contraiga a las economías, empezando por la de nuestros socios estadounidenses.

Recordemos, dijo, que cerca del 40 por ciento del capital extranjero ha dejado a nuestro país porque no hay una clara garantía jurídica. El tema de la reforma eléctrica pone muy nerviosos a los capitales. No es casual que City quiera vender Banamex y salir de México, hay nerviosismo por esos bandazos que se dan desde el gobierno Federal, con estas manifestaciones como la de España.

“El presidente olvida -cuando dice que quiere “pausar” la relación que, por cierto, no se puede pausar, no existe ese término en la diplomacia internacional- que España es el segundo país que invierte en México después de los Estados Unidos. Y claro que a los inversionistas no les da ninguna gracia que AMLO diga que “quiere pausar” la relación.

Para ellos, concluyó, la opción será invertir y generar empleos en esas naciones que dan mejores condiciones jurídicas que las que nosotros hoy presentamos, con la consecuente caída de la economía y un mayor empobrecimiento e inseguridad a las y los mexicanos.