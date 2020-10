El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que renuncia al gabinete, pero no al proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador

Alfonso Durazo Montaño presentó esta mañana su renuncia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, tras presentar el último reporte de incidencia delictiva, Durazo Montaño respondió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien minutos antes había dicho que lo estaba convenciendo de quedarse, que decidió atender el llamado de la militancia de Sonora.

“Esto no se acaba hasta que se acaba, pero en este momento puedo decir que he decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura del estado, consecuentemente presentar mi renuncia a esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el presidente de la República”, anunció.

Agregó que renunció al gabinete, pero no al proyecto político del presidente López Obrador.

En los 22 meses que estuvo al frente de la dependencia, ocurrieron 65 mil 549 víctimas de homicidio doloso y feminicidio en el país, lo que representa un incremento de 9.8% si se compara con el mismo periodo del último tramo de gobierno de Enrique Peña Nieto, en el que se contabilizaron 59 mil 112 asesinatos, de acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Les digo a ustedes que renuncio al gabinete pero no al proyecto político que ha encabezado históricamente el Presidente de la República, mucho menos renunció a respetar, reconocer su liderazgo político la congruencia indiscutible que ha tenido el presidente en su ejercicio como gobernante me compromete a continuar en ese proyecto político sumando hasta lograr la transformación de fondo que nos hemos propuesto en nuestro país”.

Dijo que ve “a la Cuarta Transformación como un hecho insigne en la historia de nuestro país, ha habido alternancias en México pero ninguna de ellas representó un cambio verdadero, hubo un cambio de partido en el poder pero el gobierno siguió sirviendo a los mismos intereses, hoy el objetivo es recuperar el gobierno para ponerlo al servicio de los intereses generales sin ninguna disputa con algún sector”.

Durazo Montaño afirmó que está convencido que es imprescindible aterrizar a nivel de territorio los esfuerzos de transformación que se están haciendo a nivel federal

No quiso hacer “ninguna recomendación en particular a mi sucesor, cualquiera que sea estoy seguro que será una designación atinada por parte del Presidente de la República”.

Durazo Montaño agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador la oportunidad para formar parte de su proyecto de cambio.

“Estoy seguro que la historia, que es insobornable, más allá de las opiniones de coyuntura, terminará siendo generosa con nosotros por nuestro desempeño en el ámbito de la seguridad”, apuntó.