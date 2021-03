La titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informó que habrá en el actual proceso electoral una estrategia de protección a candidatos.

Acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad explicó que se heredó el “partido de la delincuencia organizada y la del cuello blanco”, por lo que es necesario poner en marcha una estrategia para que no se amedrente a los aspirantes a un cargo público.

Esta estrategia busca acabar con las campañas de “miedo”, con un repertorio variado de intimidaciones, incluso en algunos sitios, la delincuencia organizada pone a los candidatos.

En ese sentido, los aspirantes a presidentes municipales serán el principal foco de atención y habrá coordinación con gobernadores.

Entre las acciones, destaca la de establecer mesas de trabajo entre la Segob, SSPC, partidos políticos, fiscalías y autoridades locales para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada.

El presidente dijo que este plan es necesario para darle protección a candidatos, para que no los amenacen, no los agredan o para que no los obliguen a declinar por distintos intereses.

Agregó que se está hablando con gobernadores para que haya una acción conjunta, especialmente en candidatos a presidentes municipales y destacó que protección debe ser voluntaria y de acuerdo entre autoridades y aspirantes.