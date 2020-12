La Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la Prevención del covid-19 “es del gobierno de México y no importa quién lo presente”, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

“El plan es del gobierno de México. Aquí no es trascendente si es una persona o si es la otra persona. Todos somos empleados del pueblo de México.

Todos somos el gobierno de México. Hay atribuciones específicas, evidentemente, que se desprenden de la formación profesional que tenemos cada uno de nosotros y del encargo que tenemos adjudicado, esto está previsto, como todos sabemos en la ley orgánica de la administración pública federal.

“No importa quien lo presenta, eso es lo de menos. Es el plan del gobierno de México”, detalló tras hacer alusión al hecho de que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, será el encargo de dar a conocer la estrategia de vacunación.

En breve entrevista, el funcionario federal explicó que será durante 2021 cuando se determine el grado de protección real de la vacuna, es decir, si protege contra la enfermedad o bien sólo reduce los riesgos de caer en situación grave.

Señaló que, a pesar de la teoría de que las personas infectadas con covid generan inmunidad, todavía no está resuelto por cuánto tiempo y por eso no se les apartará dentro del esquema. No están incluidos menores de 18 años porque en ellos no se hizo ningún tipo de estudio clínico.

Política de vacunación corresponde al gobierno federal y no a estados

Ante la declaración del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de que la entidad será la primera en otorgar la vacuna, López-Gatell recordó que la política sanitaria de prevención y control de enfermedades corresponde, de manera estricta, al Estado, es decir, es atribución del gobierno de México.

Si bien, aclaró, el Sistema Nacional de Salud está descentralizado para ciertas funciones, hay otras que se consideran de salubridad general y la Ley General de Salud establece cuál es competencia estatal y cuál es competencia federal.

El artículo octavo de la referida ley, explicó, contempla el tema de prevención y control de enfermedades, detalla la manera en que las entidades coadyuvarán, pero al Estado le compete definir la política de vacunación.

“Puede hacer una entrega simbólica, porque esto se hace a través de personal especializado de salud”, añadió. López-Gatell adelantó que el próximo miércoles el Consejo Nacional de Salud, órgano coordinador, se reunirá de manera virtual con los 32 secretarios de salud, así como con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, Defensa Nacional, Marina e Insabi.

En tanto, la Secretaría de gobernación, Olga Sánchez Cordero tendrá una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en el que se abordará el tema de la vacunación.

El funcionario recordó que la Universidad Nacional Autónoma de México convocó a la comunidad a integrarse a la brigadas de vacunación, pues es parte de las conversaciones institucionales con los centros públicos de educación.

“En su momento, no para el mes de diciembre, el esfuerzo de vacunación va a requerir ciertas medidas no convencionales que nos ayuden a acelerar el proceso de vacunación”, detalló. Los profesionales de la salud serán quienes encabezarán la lista para ser inmunizados con las primeras vacunas contra el covid-19 aprobadas en el mundo.

Este martes en Palacio Nacional, y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y el personal involucrado en gestionar los encuentros con los gobiernos y laboratorios extranjeros, darán detalles del primer esquema de vacunación para combatir la cepa pandémica.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, y su equipo, integrado por López-Gatell, darán a conocer parte de la estrategia. México firmó un convenio de compra de 34.4 millones de dosis. Se estima que fue por alrededor de 20 mil millones de pesos.