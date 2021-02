Podría ser esta semana, después de sostener reuniones con ejecutivos de Twitter y Facebook, que el senador Ricardo Monreal presente su iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión para regular las redes sociales.

En conferencia de prensa, el coordinador de Morena en el Senado de la República adelantó que las modificaciones que propone buscan proteger el derecho a la información y a la libertad de expresión de los usuarios de las redes sociales.

“No es censurar, no es eliminar, no es obstaculizar el derecho a la libre expresión de las ideas; sino al contrario, protegerlo y que no sea un ente privado, por muy poderoso que sea, por muy rico que esté en materia económica, el que decida qué personas y qué contenido suprimir de su red, porque todos se conectan a redes públicas, que es el internet y el ciberespacio”, dijo.

Adelantó que las reformas legales se basarán en que empresas como Facebook y Twitter utilizan redes públicas propiedad de la nación para ofertar sus servicios; la regulación buscará que estos se vean como un servicio público basado en el derecho a la información, a la libre manifestación y expresión de ideas.

Destacó que además de recabar información y opiniones de los representantes de Facebook y Twitter en México, también le enviará el documento a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para incorporar sus puntos de vista en la redacción final.

“Espero formalizarlo en los próximos dos o tres días, para recibir su opinión y antes de presentarla formalmente, quiero la opinión de Face, de Twitter, de las redes: Instagram, todas las redes, incluyendo el Órgano Autónomo del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones; y también voy a enviarle copia a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para la opinión que tenga el Gobierno Federal sobre tal iniciativa”, dijo.

Dijo que el propósito de la iniciativa será proteger a los usuarios de interpretaciones, abusos o de opiniones discrecionales de las empresas propietarias de las redes sociales que obstaculizan y atentan contra el derecho de expresión y la libertad de los usuarios.

“No es para censurar, no es para obstaculizar. Incluso, acudo a estudios de derecho comparado, en donde (diversos países) ya están regulándolo y donde el debate actualmente está vivo y seguramente no va a haber forma de frenar, es inevitable el debate sobre las redes”.

Segob analiza posible regulación a redes sociales

Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación (Segob), informó que la dependencia a su cargo, por medio de la Unidad de Normatividad de Medios, inició el análisis para una posible regulación de redes sociales y sus empresas, esto, luego que Twitter suspendiera varias cuentas, algunas de ellas afines a la 4T.

En conferencia de prensa la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que se respetará el derecho a la libertad de expresión, pero, apuntó, también se defenderán los derechos de terceros, “porque ningún derecho humano es absoluto”.

Desde Palacio Nacional, Sánchez Cordero indicó que en Gobernación se busca conocer la experiencia internacional en la regulación de este tipo de empresas.

“Tenemos ya un equipo de colaboradores en la Unidad de Medios, con Roberto Duque para avanzar cuando menos en algún tipo de reflexiones, y sobre todo analizar el contexto mundial de la regulación o no de las redes sociales, que países han avanzado, que países tienen una regulación, hacer un estudio comparativo de diversos derechos, un derecho comparado para saber exactamente cómo están siendo reguladas en otros países y cómo podemos o no avanzar en algún tipo, subrayó, cómo podemos avanzar en algún tipo de regulación”, dijo.