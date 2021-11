El Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) negó este domingo la solicitud de licencia a la militancia presentada por el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para “sumarse a los trabajos del Gobierno Federal de Morena” y convertirse en embajador de México en España.

Así lo informó Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, en un mensaje que difundió a través de sus redes sociales, en el que aseveró que siempre estará “del lado de la decisión que fortalezca a nuestro Partido; la lealtad a México por encima de todo”.

Ordaz Coppel dejó de ser gobernador de Sinaloa este domingo, luego de que el morenista Rubén Rocha Moya rindió protesta como jefe del Ejecutivo del estado ante el pleno del Congreso local y representantes del gobierno federal, evento en el que el priista estuvo presente.

Cabe señalar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó a Quirino Ordaz el pasado 12 de septiembre a integrarse al gobierno federal al concluir su cargo en Sinaloa. Precisó que el exgobernador lo ayudaría dentro de su equipo de trabajo en la embajada de México en España.

“Queremos que Quirino Ordaz sea Embajador de México en España“, expresó el presidente, pero reconoció que sus opositores “se enojaron mucho” con esta propuesta.

“No sé por qué, porque no va a representar a un partido, no va a renunciar él a su militancia“, cuestionó y continuó “no le estamos pidiendo como condición el que renuncien a sus libertades. Eso es inmoral, es indigno, cada quien puede tener su manera de pensar, su militancia, sus creencias. Y la representación de México en el extranjero no tiene que ver con partidos, es una representación del Estado mexicano”.