Si eres amante del mezcal, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las marcas que se comercializan en México y en las que detectaron productos con menos alcohol, menos líquido, y una que no es mezcal, mismas que saldrán del mercado.

Como lo adelantó MILENIO, la Revista del Consumidor de marzo de la Profeco, explicó que se evaluaron un total de 36 productos, 8 mezcales y 28 mezcales artesanales, donde se revisó la información al consumidor; contenido alcohólico, contenido energético; contenido neto y componentes volátiles.

“El más grave que detectamos, que incluso, ese lo vamos a sacar del mercado, es un mezcal muy famoso que se llama Gusano Rojo, este no cumple con las especificaciones de la norma oficial para hacer mezcal”, dijo el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla.

“No es mezcal, casi es, pero no, porque no cumple con la norma. Este sí se pasaron de rosca, ya nosotros iniciamos los procedimientos en contra de ellos, y va a terminar en un procedimiento en contra del Consejo Regulador del Mezcal por haber dado la autorización de un producto que no cumple”, agregó.