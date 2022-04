Ciudad de México, 3 de abril 2022.- Los jóvenes privados de la libertad en México, algunos de los cuales cometieron delitos graves como homicidio, robo o secuestro, hoy tienen en el béisbol una opción que contribuye a su desarrollo y reinserción social.

Desde hace ocho meses, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito (UPVD), trabaja en el proyecto “Más Beis, Menos Violencia”.

En la iniciativa ya participan 125 hombres y mujeres, de entre 14 y 22 años, que están en centros de internamiento de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.

En los nueve equipos que se han formado existen historias de jóvenes y adolescentes a quienes el deporte les ha permitido ver de forma distinta la vida, alejados del crimen.

Ya expresan reflexiones como: “No es nada agradable estar encerrado… va cambiando tu mentalidad en todo este tiempo”.

“… me ha ayudado a no ser tan explosivo, antes me hubiera enojado si perdíamos. No todo es andar de lacroso, también se puede estar entretenido de otra forma, haciendo deporte”.

“Allá afuera andaba drogándome y aquí ya me ven haciendo deporte”.

La titular de la UPVD, Tania Enriquez, recordó que en el país hay 45 centros de internamiento, donde hay mil 349 jóvenes.

“Más Beis, Menos Violencia tiene el propósito de acercarles el deporte para que encuentren una opción de superación y logren una mejor reinserción social”, dijo.

Con el béisbol, comentó, se les enseña a los jóvenes el respeto a las reglas, el trabajo en equipo, la disciplina y una mejor comunicación, además de que desarrollan habilidades físicas y psicosociales como el manejo de conflictos y la convivencia. También se hace una evaluación del desempeño y desarrollo de los jóvenes.

Con 90 entrenamientos en seis meses, el pasado 23 de marzo se realizó en Hidalgo, el juego que inició el Primer Torneo Regional.

El juego fue disputado por “Las Panteras” del Centro Especializado para Adolescentes San Fernando (CEA-SF) de la Ciudad de México, y “Los Perros”, del Centro de Internamiento para Adolescentes de Hidalgo (CIPA).

Cabe mencionar que el proyecto incluye a mujeres. En la Ciudad de México, en marzo, ocho jóvenes del Centro Especializado para Mujeres Adolescentes (CEMA) participaron en un juego amistoso con el equipo “Las Bravas”, de Azcapotzalco.

En ese partido, las integrantes de “Las Bravas” y las adolescentes del CEMA, “Las Depredadoras” se dividieron en dos equipos, resultando ganadoras las segundas, con un marcador de 15 contra 3.

La iniciativa “Más Beis, Menos Violencia” próximamente se implementará en Puebla y Aguascalientes.

Con esto, la SSPC refrenda su compromiso de trabajar en acciones que eviten que los jóvenes caigan en manos de la delincuencia organizada.