Cancún, 5 de septiembre.— Representantes de Puerto Vallarta realizan una caravana promocional en ciudades de El Bajío, como León, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelia y Querétaro, considerados mercados naturales potenciales de ese destino de playa.

Con esta labor se impulsan los viajes de fin de semana y en puentes vacacionales del último cuatrimestre, ya sea por carretera o conectividad aérea a través del vuelo directo con la aerolínea Volaris hacia León y la conexión directa de TAR con Aguascalientes y San Luis Potosí.

Luis Villaseñor, director interino del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, dijo que en esta estrategia participan ejecutivos de ventas de hoteles de Puerto Vallarta. El objetivo es que en una semana tener la mayor cobertura en esos mercados, en los que difunden y ofrecen promociones de hoteles, además de una cuponera de descuento.

El dirigente señaló que las visitas a las agencias de viajes se realizan con el apoyo de los mayoristas que tienen presencia y oficina en esas ciudades, y coordinan rutas, forman equipos de trabajo y dividieron las zonas para sacar el máximo provecho al recorrido.

Los hoteles participantes son: Fiesta Americana, Krystal, Hotel Buenaventura Grand, Villa Premiere, Hacienda Buenaventura, Sheraton Buganvilias, Friendly Vallarta, Hotel Mío, Playa Los Arcos, Los Arcos Suites, Casa Doña Susana, Hyatt Ziva, San Marino, Las Palmas by the Sea y Posada de Roger.

Estas acciones del Fideicomiso de Promoción tienen el respaldo de importantes mayoristas en cada uno de los mercados, como Grupo FPV, Record Vacations, LaOperadora.com, Click Operadora y Naturleón operadora de viajes.

Entre las promociones, mencionó que Naturleón lanzó con éxito los Naturcharters desde León, Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro para estancias de tres y cuatro noches, de jueves a domingo y domingo a jueves.

Villaseñor añadió que la receptividad de las agencias es alta y reportan reservaciones a Puerto Vallarta, al ser un mercado leal y natural en comparación con otros destinos de playa en México, aunado a la amplia oferta de actividades disponibles en esta nueva normalidad, que permite a los viajeros tener una experiencia vacacional completa, incluida vida nocturna a lo largo del Malecón y playas abiertas.

También indicó que se realizaron algunas transmisiones en vivo en redes sociales con agencias importantes, lo que permite el posicionamiento y activación de la marca, además de maximizar su alcance.

En las presentaciones se informa que todo el sector turístico: hoteles, restaurantes, comercios y demás prestadores de servicio cumplen las medidas de sanidad, y además se resalta la renovación de la terminal marítima con el estilo de una hacienda tequilera, la apertura de Puerto Mágico, la próxima ampliación del aeropuerto y los avances de la nueva autopista.

Este verano Puerto Vallarta recibió el reconocimiento como el cuarto destino más popular en México, según la más reciente encuesta Traveler’s Choice Best of the Best de TripAdvisor.