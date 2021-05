Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador pronosticó un crecimiento de entre 5 y 6 por ciento para nuestro país. “Vamos a crecer del 5 al 6 por ciento en México este año. Ya nos estamos recuperando, hay crecimiento económico, generación de empleos y está llegando inversión extranjera al país”, informó el titular del Ejecutivo.

López Obrador dijo que son muy buenos los indicadores y que ya no se ha dado devaluación. “No hay devaluación, seguimos sin devaluación de nuestra moneda, ya en dos años, y 5 o 6 meses sin depreciación del peso. Ya hay unas gráficas del consejero del Banco de México, Gerardo Esquivel, hablando de la recuperación económica, en particular de la recuperación del empleo”, dijo.

“En mayo cayó el empleo informal y formal, se paró la economía. Que yo le pueda mostrar cómo vamos hasta ayer en recaudación, es decir, cómo vamos en lo que recauda Hacienda. Esto es lo que llevamos hasta el 17 de mayo, no sólo no ha habido devaluación ni se ha depreciado el peso, esto es un buen indicador, no había sucedido en anteriores gobiernos”, aseguró.

También mencionó que la recuperación del empleo formal es un factor que refleja el estado que se vive en la economía del país. “La recuperación que se ha observado en el empleo formal, en todo tipo de trabajo, formal y eventual, si lo que más cayó en la crisis fue el trabajo eventual, este es el tipo de trabajo que más se recuperará”, explicó.

Por último, informó que se perdieron un millón de empleos y que en mayo y junio del año pasado fue el peor momento. “Y aquí está la recuperación, volvió a caer a finales de año, en enero, por la segunda ola que nos pegó más fuerte. Y como tiene mucho peso la economía informal en nuestro país, este es el empleo informal, se desplomó. Aquí si no fue un millón, fueron muchos más”, finalizó.