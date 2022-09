CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre.— El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su propuesta de preguntas para llevar a cabo una consulta para que sean los ciudadanos quienes decidan si las Fuerzas Armadas se mantienen en tareas de seguridad pública hasta el año 2028.

Luego de que la iniciativa priista sobre Fuerzas Armadas fuera devuelta a Comisiones Unidas del Senado de la República, López Obrador detalló en la conferencia matutina que este asunto debe ser decidido por la ciudadanía en una consulta y no sea “un asunto cupular”.

Me quede pensando ayer que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos, que no sea un asunto cupular, y ya tengo aquí la propuesta de las tres preguntas, nada más que hay que formularlas de manera que estén equilibradas y sencillas”, dijo.

“A mi sí me gustaría que se difunda en todo el país y que no decidan cupularmente, que sea el pueblo, todo. Y que todas las dudas que hayan se aclare, que se argumente a favor, en contra, y luego ver cóm recogemos los sentimientos de la gente”, puntualizó.

Las preguntas son las siguientes:

1. ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?

2. ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?

3. ¿Cual es tu opinión, que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública?

El mandatario mexicano no quiere que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice dicha consulta ciudadana, y que sea la Secretaría de Gobernación (Segob) quien la lleve a cabo aunque no sea vinculante.

No considero que se deba hacer con el INE. Hay que buscar legalmente si existe un mecanismo. Parece que sí se puede a través de a Subsecretaria de Gobernación, aun cuando no sea vinculante”, enfatizó.

“Se pueden hacer las dos cosas: encuesta, pero también que se le pregunte a la gente., que nos ayude la gente y que se pueda votar e casillas y también de manera electrónica, y que también se puedan aplicar dos o tres encuestas, y recoger la opinión de todos para no estar supeditados a intereses de grupos y que sea el pueblo que decida”, aseveró.

“Me gustaría que todo este año se promueva y que a principios del año próximo se lleve a cabo. Y también con libertad a los legisladores, si ellos resuelven votar en 10 días, 15 días, pues que lo hagan”, adujo. Información tomada de López-Doriga DIgital.