Adán Augusto López Hernández, nació el 24 de septiembre de 1963, es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Ciencias Políticas.

Es gobernador de Tabasco desde 2019 y ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio la bienvenida como nuevo titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) tras la salida de Olga Sánchez Cordero.

Inició su carrera dentro del PRI y en el 2000 fue coordinador de campaña del priista Manuel Andrade Díaz al gobierno de Tabasco.

López Hernández militó más de 20 años en el PRI y renunció en el 2001, cuando después de ser coordinador de campaña del entonces candidato a Gobernador del estado, Manuel Andrade Díaz el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección del año 2000.

En su carrera política ha tenido diversos cargos públicos entre los que destacan el de presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tabasco, subsecretario de Protección Civil, Desarrollo y Prevención Social del Gobierno del Estado de Tabasco, subsecretario de Gobierno y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Tabasco.

Adán Augusto López Hernández, es hermano de la actual Administradora General de Auditoría Fiscal Federal del Sistema de Administración Tributaria (SAT), quien está casada con el gobernador de Chiapas, Rutilo Escandón Cadena; su otra hermana Silvia López Hernández, es esposa del consejero independiente de Petróleos Mexicanos, Humberto Mayans Canabal.

Proviene de una familia de notarios pues su padre, Payambe López Falconi, quien falleció en diciembre del 2020 era notario público, por lo que también él ejerció esta profesión y actualmente tiene una licencia.

Adán López Hernández y su cercanía con AMLO

Adán López Hernández también fue coordinador regional de campaña de Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato del PRD a la presidencia en 2006.

“Mi opinión es que a mí me ayuda mucho el que Adán gobierne el estado, me da tranquilidad, ya hablé que me aligera la carga, son 32 entidades federativas y que yo pueda estar seguro de que se va a estar atendiendo a la gente en un estado, además en mi tierra natal pues es muy importante para mí”, dijo en julio pasado el presidente.