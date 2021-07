La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a través de un comunicado que Rogelio Ramírez de la O entraría en funciones como su nuevo titular; sin embargo, Verónica Juárez Piña, coordinadora del grupo parlamentario del PRD, señaló que “si antes no toma la protesta de Ley correspondiente, si no hay protesta, no tenemos secretario”.

“El Ejecutivo está dentro del marco de sus facultades de poder nombrar secretarios como lo está haciendo, pero en el caso del Secretario de Hacienda requiere de la ratificación de la Cámara de Diputados, cosa que no ha ocurrido, está establecido también en la Constitución, y ha generado polémica de si está o no en funciones el secretario ahora”, señaló en entrevista con Mario Maldonado, en Heraldo Televisión.

El grupo parlamentario del PRD señala que debe cumplimentarse este proceso, es decir, tomar la respectiva protesta, antes de ratificarle, y esa es una facultad exclusiva de la Cámara.

“Se dice que es una facultad del Ejecutivo y en el artículo 89 se menciona que entrará en funciones una vez que es nombrado, pero también en la propia Constitución se determina en su artículo 74 fracción tercera, en donde la facultad exclusiva que tiene la Cámara está expresada ahí”, destaco.

Además, Juárez Piña indicó que como no hay fecha establecida, se cree que puede hacerse su ratificación en cualquier momento, pero en la opinión del grupo parlamentario del PRD, el artículo que puede acotar la urgencia para poder hacer la ratificación es el 128, en el que se establece que ningún funcionario puede ejercer si antes no toma protesta de Ley correspondiente, “si no hay protesta, no tenemos secretario de Hacienda”.

Finalmente, dijo que la Comisión Permanente puede convocar a un periodo extraordinario para hacer la ratificación de Rogelio Ramírez de la O.

Pendientes para la siguiente legislatura

La coordinadora del grupo parlamentario del PRD señaló que quedan más de 100 minutas pendientes en el Senado, entre ellas, la homologación del tipo penal del feminicidio, un trabajo que se hizo con la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y operadores del sistema.

Otros pendientes es el Sistema Nacional de Cuidados, la legislación en relación con la marihuana, en donde el Congreso está en falta después de tres prórrogas que dio la Corte, así como el presupuesto.