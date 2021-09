El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, en el rechazo a la iniciativa del Congreso de Hidalgo que pretende crear una nueva Ley Orgánica del Politécnico sin previa consulta a la comunidad.

En la conferencia matutina, el mandatario federal afirmó que no es necesario cambiar la esencia y el espíritu del Politécnico Nacional, ni tampoco una reforma.

“Pienso que está muy bien el Instituto Politécnico Nacional, desde que se creó en la época del General (Lázaro) Cárdenas se han formado ingenieros, técnicos, profesionales con dimensión social, muy buen nivel académico, además profesionales que no se desvinculan del pueblo, de la gente, entonces no le veo sentido a quitarle la esencia, el espíritu, lo que dió lugar a la creación del politécnico, no conozco sobre iniciativa, pero no creo que sea indispensable un cambio o una reforma”, indicó.

El 3 de septiembre de 2021, el Congreso de Hidalgo aprobó un decreto que crea una nueva Ley Orgánica del IPN y deroga la Ley Orgánica publicada en diciembre de 1981, con lo que el Instituto ya no estaría ligado a la Secretaría de Educación Pública.

López Obrador confió en que el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, tomará las mejores decisiones porque es un egresado de la institución.

“Creo que está bien el politécnico ahora con su director, que es un egresado del politécnico, su familia también egresada del politécnico, es de la comunidad politécnica y es un científico de primera y un hombre honesto, entonces no creo que sea necesario que haya una modificación, una reforma, de todas maneras vamos a ver de qué se trata, a veces todo el mundo quiere hacer cambios, pero tienen que ser cambios para mejorar, no para retroceder”, explicó.