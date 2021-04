Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) decidieron rechazar, una vez más, las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio a la Gubernatura de Guerrero. “El Toro” no será candidato, de acuerdo con el voto de la mayoría

Un Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) más dividido decidió este martes con seis votos a favor y cinco en contra no reintegrar la candidatura a la gubernatura de Guerrero al morenista.

Mario Delgado Carrillo, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y Félix Salgado Macedonio anunciaron esta noche que acudirán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar la candidatura del guerrerense.

Delgado Carrillo señaló que su partido seguirá luchando para revertir esa decisión y que irán con sus abogados al Tribunal Electoral. “La decisión de esta noche del INE es un atraco”, dijo ante los seguidores de Salgado Macedonio y del propio aspirante guerrerense, quienes desde ayer se apostaron afuera de la sede del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, y desde ese lugar dieron seguimiento a la sesión del Consejo General.

Salgado Macedonio también dijo que será impugnada “la arbitraria decisión” de los consejeros. “Un consejero dice que soy delincuente, debería modular su boquita. Eso es violencia política, yo no soy como ellos. Lorenzo Córdova sabe dónde vivo pero se enojan cuando quise saber dónde vive él”, añadió.

Los consejeros Dania Ravel, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Jaime Rivera, Carla Humphrey y Claudia Zavala votaron a favor del proyecto. Mientras que Adriana Favela, Norma Irene de la Cruz, Uuc-kib Espadas, José Roberto Ruiz y Martin Faz Mora lo hicieron en contra.

El INE confirmó también la pérdida de la candidatura de Raúl Morón, representante de Morena en Michoacán, por no haber presentado el informe de gastos de precampaña.

Morón señaló después que el INE “reincidió en su decisión excesiva, desproporcional e injusta, atentando contra mi derecho a ser votado y el derecho de las y los michoacanos a elegir libremente a sus gobernantes”.

“Lamento que el instituto se niegue a aceptar la razón que nos asiste; sin embargo, seguiremos luchando por el cambio que merecemos todas y todos”, dijo. Él también irá ante el Tribunal Electoral para que cambie la decisión.

Durante la sesión de esta noche del Consejo General del INE la discusión se concentró en el error del partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador de no presentar los gastos de precampaña del guerrerense, y lo que este fallo burocrático impacta en la transparencia que exigió el INE a los candidatos que aspiran a las 15 gubernaturas que están en juego rumbo a la jornada electoral del próximo 6 de junio.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo este martes que, a pesar de los tonos “encendidos” con los que se ha discutido en los días recientes, el tema del morenista Félix Salgado Macedonio el Consejo General del INE es un tema “jurídico y no político”.

En su primera intervención para discutir el proyecto, Córdova Vianello expuso que el asunto tiene un propósito preciso: “Se trata de establecer qué sanciones ameritan las faltas de esos precandidatos”.

“La Sala Superior del Tribunal ya le dio la razón al INE”, agregó. El funcionario expuso que ya no cabe discusión de si Félix Salgado y Raúl Morón Orozco [el otro morenista al que se le retiró hace unos días la candidatura de Michoacán] fueron precandidatos y sí hicieron precampaña. “El INE está en contra de quien viole la Ley, sea quien sea”, sostuvo y reiteró que a los consejeros “nadie los va a amedrentar”.

En su oportunidad, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, dijo que el Tribunal Electoral dio la razón a Félix Salgado en que la sanción no es acorde con la Constitución, y que se estima que la aplicación en automático de la máxima sanción “sí resulta desproporcionada”.

Gutiérrez Luna afirmó que el cancelar la candidatura de Morena por haber gastados 19 mil pesos “es vergonzoso y, presidente Córdova, lo llevará usted a la historia; cargará usted en la historia con este hecho”.

Félix Salgado Macedonio, político mexicano acusado de abuso sexual y de violar la ley electoral, llamó a una “insurgencia” contra el Instituto Nacional Electoral (INE) si no le devuelve su candidatura a Gobernador de Guerrero este martes y reiteró que los señalamientos en su contra son una “guerra sucia” y él “respeta” a las mujeres.

En entrevista con Efe, el aliado del Presidente Andrés Manuel López Obrador y senador con licencia convocó a disolver el INE si los consejeros no le regresan el registro en la sesión extraordinaria programada para este martes que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Si ellos me la aplican, yo lo aplico, lo aplicamos el pueblo de Guerrero, no es apología de la violencia, no estoy llamando a la violencia, estoy llamando a una insurgencia ciudadana, cívica y pacífica”, manifestó desde su plantón frente al INE, en el sur de Ciudad de México.

La candidatura de Salgado Macedonio, cercano de López Obrador, causa polémica desde su anuncio en diciembre porque acumula cinco acusaciones de violación y abuso sexual, según políticas de su propio partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), incluyendo una menor de edad en 1998.

Siete de los 11 consejeros del INE votaron el 25 de marzo por cancelar su registro como candidato a gobernador de Guerrero, pero lo hicieron porque “no entregó el informe de gastos de precampaña” que establece la ley electoral mexicana para los procesos internos de los partidos.

“Es parte de la guerra sucia que me han enderezado, que me han orquestado desde un principio, pero no les resultó, no les salió, yo respeto a las mujeres, imagínese usted, tengo siete hijas”, insistió Salgado Macedonio sobre las acusaciones en su contra.

NIEGA AMENAZAS

Salgado Macedonio y militantes de Morena mantienen un plantón para presionar al INE.

Los políticos oficialistas, incluyendo el presidente de Morena, Mario Delgado, colocaron ataúdes de cartón frente al organismo con el nombre de Lorenzo Córdova, el presidente del INE.

“Los del INE, que cobran jugosos salarios, se tienen que ir. El INE tiene que morir y darle vida a una nueva institución, confiable, que le dé certeza a los ciudadanos de que sus elecciones van a ser limpias, y que va a ser un árbitro, no un jugador”, comentó Salgado Macedonio.

La polémica se agudizó el lunes porque el senador con licencia amagó con ir a “buscar” a los consejeros y revelar el domicilio del presidente del organismo electoral autónomo.

“Ninguna amenaza, ninguna intimidación, simplemente que todos los funcionarios están en la caja de cristal, tenemos que ser observados, saber dónde vivimos, cómo vivimos”, aseveró Salgado Macedonio en la entrevista.

El político, residente de Acapulco, había amagado con impedir las elecciones en Guerrero si él no aparecía en la boleta, pero ahora dijo que “no cree que sea necesario” al confiar en que el fallo será a su favor.

De lo contrario, “los volvemos a impugnar, nadie nos saca de este movimiento pacífico, nosotros no amenazamos a nadie, no venimos a lastimar a nadie, no bloqueamos, no rayamos, no quebramos un vidrio”, aseguró.

NO CONFÍO EN EL INE: AMLO

La mañana del viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que desconfía del INE porque en el pasado respaldó fraudes electorales y aclaró que no está en contra del consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello.

“Yo no le tengo confianza [al INE], yo le tengo confianza del pueblo. Lo que pasó en [las elecciones de] 2018 fue por confianza al pueblo, que la gente salió a votar y a cuidar el voto, pero yo he padecido de los de arriba, los padecí mucho”, dijo el Presidente en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Córdova Vianello ha acusado en varias ocasiones un asedio en contra del INE, desde que inició el sexenio de López Obrador y en los últimos meses, en medio del proceso electoral, ha acentuado esa narrativa ante los comentarios que el Presidente y el Partido Movimiento Regeneración Nacional han lanzado ante el retiro de candidaturas que hizo al partido, entre ellas las los aspirantes a Gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y de Michoacán, Raúl Morón Orozco.

“Hay que aclarar que al presidente del INE (….) y creo que uno o dos consejeros más, ya se les vence su periodo, no sé si este o el año próximo, entonces para que no se piense que se está en contra del (consejero) presidente, ya él va a terminar, está por concluir su periodo, esto tenerlo en cuenta”, señaló esta mañana el mandatario al referirse al retiro de la candidatura de Salgado Macedonio, a quien el órgano electoral acusa de no haber presentado su informe de gastos de precampaña.

López Obrador pidió, además, defender las candidaturas “de manera pacífica” después de que Salgado Macedonio amenazara a los consejeros del organismo.

“Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, esa es la recomendación. No a la violencia”, expresó el Jefe del Ejecutivo federal.