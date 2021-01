El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la petición de la Presidencia de la República que impulsaba que partidos políticos debían ceder tiempos de radio y televisión para difusión del tema de la pandemia COVID-19.

Según el consejero Ciro Murayama, el INE “responde al Ejecutivo federal: no ha lugar para cederle tiempos en radio y televisión”, debido a que la solicitud la hizo la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia, que no administra tiempos del Estado en medios electrónicos, y no la realizó la Secretaría de Gobernación, que sí tiene esa función.

Además, el INE concluyó que serán los partidos políticos los que, por decisión propia, soliciten ceder sus tiempos al gobierno federal para emitir mensajes sobre la pandemia

“El vocero de Presidencia no tiene facultad para administrar tiempos de radio y televisión, y el órgano electoral no puede ordenarle a los partidos renunciar a sus derechos”.