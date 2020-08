AMResorts, empresa de Apple Leisure Group, anunció que gracias a sus huéspedes, 35 propiedades ubicadas a lo largo de México y el Caribe han sido galardonadas con los premios que otorga Tripadvisor en 2020. De estos 35 hoteles, 27 recibieron la distinción Traveler’s Choice y ocho hoteles obtuvieron el título de Travelers’ Choice Best of the Best.

“Nos complace ser reconocidos por los logros de nuestros hoteles, ya que nuestro objetivo es brindar el más alto nivel de lujo y servicio a nuestros huéspedes”, señaló Gonzalo Del Peón, Group President AMResorts Americas & Global Comercial.

El Travelers’ Choice Best of the Best es el mayor reconocimiento de Tripadvisor y se otorga anualmente a aquellas empresas que obtienen excelentes críticas de los viajeros. Los hoteles que reciben este honor representan el 1 por ciento de las propiedades hoteleras en todo el mundo.

Los hoteles que recibieron el Travelers’ Choice Best of the Best son:

Caribe Mexicano

Secrets Akumal Riviera Maya

Best Service in Mexico

Best Luxury in Mexico

Best Romance in Mexico

Best Top Resort in Mexico

Secrets Maroma Beach Riviera Cancun

Best All-Inclusive Resort in Mexico

Best Romance in Mexico

Secrets The Vine Cancun

Best All-Inclusive Resort in Mexico

Best Romance in Mexico

Pacífico Mexicano

Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa

Best Family Resort in Mexico

República Dominicana

Zoëtry Agua Punta Cana

Best All-Inclusive Resort in the Caribbean

Best Romance in the Caribbean

Secrets Cap Cana Resort & Spa

Best Romance in the Caribbean

Best Top Resort in the Caribbean

Now Onyx Punta Cana

Best All-Inclusive Resort in the Caribbean

Costa Rica

Secrets Papagayo Costa Rica

Best Romance in Costa Rica

El premio Travelers’ Choice reconoce a los hoteles, las atracciones y los restaurantes que constantemente obtienen excelentes críticas de los viajeros. Los hoteles que reciben este honor representan el 10 por ciento de las propiedades hoteleras en todo el mundo.

Los hoteles que recibieron el Travelers’ Choice son:

República Dominicana

Secrets Royal Beach Punta Cana

Dreams Dominicus La Romana

Dreams Palm Beach Punta Cana

Dreams Punta Cana Resort & Spa

Now Larimar Punta Cana

Caribe Mexicano

Secrets Capri Riviera Cancun

Secrets Silversands Riviera Cancun

Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort

Breathless Riviera Cancun Resort & Spa

Dreams® Playa Mujeres Golf & Spa Resort

Dreams Tulum Resort & Spa

Dreams Sands Cancun Resort & Spa

Dreams Riviera Cancun Resort & Spa

Now Jade Riviera Cancun

Pacífico Mexicano

Secrets Huatulco Resort & Spa

Secrets Vallarta Bay Puerto Vallarta

Secrets Puerto Los Cabos Golf & Spa Resort

Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa

Dreams Huatulco Resort & Spa

Dreams Los Cabos Suites Golf & Spa Resort

Dreams Villamagna Nuevo Vallarta

Sunscape Puerto Vallarta Resort & Spa

Jamaica

Zoëtry Montego Bay Jamaica

Secrets St. James Montego Bay

Secrets Wild Orchid Montego Bay

Breathless Montego Bay Resort & Spa

Costa Rica

Dreams Las Mareas Costa Rica