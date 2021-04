En la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que se vacunará contra Covid-19 para generar confianza en la gente.

En el encuentro con la prensa, el titular del Ejecutivo habló sobre su contagio por Covid-19 y el hecho de que sí se aplicará la vacuna para evitar algún riesgo y generar mayor confianza en el medicamento, para que la gente pueda vacunarse.

Sí, me corresponde la vacuna de AstraZeneca, ya se ha demostrado que no tiene riesgos la vacuna. Son mínimos para el beneficio que causa y como fue la que se aplicó en la alcaldía Cuauhtémoc, esa es la que me voy a poner, explicó el mandatario nacional.

Además, explicó que no sabe si irá al centro de vacunación o será en Palacio Nacional en donde reciba el medicamento. Esto, siempre que sirva para generar confianza en la gente. “No está de más decir que hace falta la vacunación y que no hay que tener temor”, reiteró.

Hasta el día de hoy, en México se han aplicado 9.5 millones de vacunas a personal de salud y a adultos mayores. Desde el inicio de la pandemia, en nuestro país se han registrado 2.26 millones de contagios, con un saldo de 206 mil muertes.