Después de recomendar al presidente López Obrador acudir a la FGR a presentar una denuncia para poder juzgar a los expresidentes de México, Marko Cortés, jefe del PAN, reconoció la “valentía” del movimiento Frenaaa.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que si el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere enjuiciar a los expresidentes, no requiere hacer una consulta popular sino acudir a presentar una denuncia de hechos con pruebas ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De gira por Hidalgo, en apoyo a candidatos del PAN y PRD para las elecciones locales, Cortés Mendoza dijo que el proyecto del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, confirma que la consulta popular promovida por el titular del Ejecutivo federal no es legal.

“Respecto de la consulta para juzgar a los expresidentes, lamentablemente es una farsa, ya hay un proyecto de un ministro de la Corte que declara que es inconstitucional y eso es lo que nosotros dijimos desde el primer momento, es inconstitucional hacer esa consulta”.

“Si el presidente de la República tiene pruebas contra cualquier expresidente, pues que las presente en la Fiscalía General de la República, porque de no hacerlo es cómplice, y de no tenerlos estaría entonces difamando”.

Cuestionado sobre la manifestación y campamento en el Zócalo de la Ciudad de México que realizan integrantes del grupo conocido como el Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa), Marko Cortés expresó:

“Es importante que se respeten todas las maneras de pensar y esta organización tiene su manera de pensar y tiene su razón. (…) Entonces, enhorabuena que haya ciudadanos valientes, decididos que levantan la voz que piden que el gobierno cumpla lo que en su momento prometió en campaña”.

De regreso al tema de la consulta, Marko Cortés dijo que “lo que hemos pedido al presidente (López Obrador) es que cumpla con la ley; que si tiene pruebas vaya y las presente y denuncie a cualquier expresidente de la República, y no se trate de lavar de las manos diciendo: ‘pues que no pudo juzgar a los expresidentes’. Porque la Suprema Corte dijo que la consulta no era válida, eso simplemente es darle a la gente atole con el dedo”.

“Si el presidente quiere juzgar a los expresidentes no tiene que hacer una consulta, tiene que ir a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia”, subrayó.