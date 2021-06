México.- A marchas forzadas se labora en las 310 escuelas de Valle de Chalco, luego de que se anunciara que se reanudan las clases de forma presencial el próximo 14 de junio, por lo que se puso en marcha el programa Regreso Seguro.

Johana Cruz, presidenta municipal de Valle de Chalco explicó que después de 15 meses sin que la comunidad estudiantil hiciera uso de los planteles, se han visto afectados y deteriorados sobre todo durante temporada de lluvias.

Reconoció que durante el tiempo en que los planteles estuvieron cerrados también fueron saqueados.

Así para que los estudiantes cuenten con un lugar limpio, por medio del programa Regreso Seguro diversas áreas del municipio, están trabajando para dar mantenimiento en una primera fase 40 planteles para que estén limpios y sanitizados.

Sin embargo, los padres de familia no están convencidos de llevar a sus hijos a los planteles.

Gualberto Xicontecatl, de la mesa directiva de la escuela estado de Michoacán consideró que no hay condiciones para que regresen a clases.

Se me hace muy peligroso porque muchos adultos no están vacunados, muchos maestros también todavía no están vacunados existe el riesgo de contagio”.