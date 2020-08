La educación mexicana enfrenta este lunes un examen complejo. Más de 30 millones de estudiantes regresan al curso tras el cierre de las escuelas por la crisis de la covid-19 y lo harán a través de clases impartidas por la televisión, tanto pública como por las cadenas privadas.

Una estrategia que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado debido a la pandemia de coronavirus, que se ha cobrado más de 60.000 vidas en México. El reto de las autoridades es evitar que millones de estudiantes deserten, pero la realidad de la pobreza y el rezago de muchas regiones del país podrían hacerlos reprobar. Alrededor de 2,5 millones de estudiantes abandonaron en el curso pasado y estimaciones de agrupaciones independientes advierten de que ese número ahora podría superar los cuatro millones. Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, no esconde su escepticismo.

“Es un reto y un gran esfuerzo”, ha dicho la tarde del domingo en su conferencia de prensa diaria previo al inicio de las clases. “Ninguno de nosotros estudió para ver cómo se educa en una pandemia”, ha afirmado.

El regreso a clases llena de incertidumbre a Carla Camacho, cuyo hijo inicia este lunes la primaria. Asegura que en la escuela les han dado pocas instrucciones sobre cómo deben retomar el curso escolar y admite no saber qué hacer. “La semana pasada estuve yendo a la escuela para ver si había algún comunicado o algún aviso, pero no encontré ninguno. Tampoco hubo quién me diera informes”, cuenta a EL PAÍS.

Y teme que su hijo, de seis años, no reciba la educación adecuada, por lo que ha tomado la decisión de contratar a un maestro para que le imparta clases particulares.

“Tanto mi esposo como yo trabajamos, así que es complicado que su aprendizaje dependa solo de nosotros, por lo que creemos que esa es la mejor opción, aunque implique un gasto extra”, afirma. La experiencia con el curso anterior parece darle la razón: a su otra hija, que cursa la secundaria, el estudio desde casa le supuso mucho esfuerzo, aunque, dice, es una buena estudiante. “Veo que las clases se le complican”, afirma la madre.