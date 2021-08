Ciudad de México, 29 de agosto.- Más dudas que certezas genera a niños y jóvenes estudiantes de México el inminente regreso a clases presenciales decretado desde Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador para este 30 de agosto. Estos son los testimonios de quienes serán los que vuelvan a las aulas junto con sus maestros en una nueva forma de ir a la escuela en tiempos de pandemia

Ernesto tiene seis años, está en segundo de primaria, acude a una escuela particular en Toluca y pese a que conoce las medidas sanitarias para prevenir el riesgo de contagio de Covid-19, no regresará a las aulas. “Sé que debo cuidar la sana distancia, lavarme las manos, usar cubrebocas, pero no sé si mis compañeros lo van a hacer también”, opinó.

Fernanda va a entrar a la primaria, lleva un año y medio tomando clases virtuales, asegura que ha sido fácil, pues su mamá le ayuda en todo, pero sí le gustaría regresar a la escuela, para convivir con sus amigos. Para Eric y Jocelyn Manuel, dos estudiantes universitarios, de 22 y 23 años, respectivamente, ya es necesario volver porque las prácticas se han quedado atrás. Mientras que Demian, de 8 años, no asistirá este lunes debido a que él así como sus padres prefieren evitar que se contagie de Covid-19.