El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece este miércoles su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

“Vamos informar el día de hoy sobre el proceso que se sigue al general Cienfuegos, queremos dejar de manifiesto nuestra postura, informar a los mexicanos sobre este asunto”, indicó el mandatario.

“Queremos que quede completamente claro qué fue lo que sucede, cómo está el proceso en qué consiste , este trámite que se está llevando a cabo, esperar a que en estados unidos ahora decida sobre esta petición , porque todavía no concluye este trámite, hay que esperar a que la juez resuelva sobre la petición sobre la fiscalía de Estados Unidos en conjunto con la fiscalía de México”, agregó.

López Obrador señaló que se con el arresto de Cienfuegos Estados Unidos violó el acuerdo de colaboración que existe entre los dos países en materia de seguridad.

“Miren no hay nada oculto, nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno , esto va más allá de lo legal, no quiere decir , que no sea legal, existe un acuerdo de colaboración suscrito años atrás en esta materia, pero no se hacía valer, y fue, en el caso que nos atañe, violado, porque nosotros no tuvimos ninguna información”, dijo el presidente.

El mandatario mexicano afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) determinará todo el proceso y avanzará en la investigación del general Cienfuegos; y aseguró que no significa impunidad ni se dio nada a cambio para que EEUU desestimara los cargos en contra del militar.

“No hay nada a cambio, no establecemos compromisos que afecten a nuestros principios, es algo que teníamos la obligación de hacer, porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento, no significa impunidad, significa que se inicia una investigación, que ya comenzó a partir de que nos envían , elementos de prueba”,

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien es el que se ha encargado del asunto, dijo López Obrador, explicó cronológicamente cómo fue llevándose el Caso Cienfuegos entre ambos países.

“El día 15 de octubre se llevó a cabo la detención o aprehensión del general retirado Salvador Cienfuegos Zepeda en los Ángeles, California, en el Aeropuerto Internacional. Este hecho fue comunicado directamente al de la voz, al secretario de Relaciones Exteriores, por el embajador de los Estados Unidos de América en México, Christopher Landau, el propio 15 de octubre.

El día 21 de octubre, sostuve reunión con el embajador Landau, en esta cancillería, en la que le expresé verbalmente la sorpresa y el descontento de México por no haber sido enterado con anticipación de que existía una investigación en contra del general retirado Cienfuegos, quien fuere el secretario de la Defensa Nacional.

El 26 de octubre, sostuve una conversación telefónica derivada de la reunión que les acabo de referir, con el fiscal general de los Estados Unidos, William P. Barr, en la que le hice saber el descontento del Gobierno de México por la falta información compartida en la investigación y posterior detención del exsecretario de la Defensa Nacional, basándome en el criterio de que tenemos una alianza en contra de la delincuencia organizada y no era, para nosotros, para el Gobierno de México, entendible que siendo aliados no se hubiese notificado a la parte mexicana.

El día 28 de octubre, 2 días después, enviamos una nota diplomática a la Embajada de los Estados Unidos, manifestando lo que yo llamé el profundo extrañamiento por la falta de información sobre la investigación que condujo a la detención del exsecretario de la Defensa, independientemente de su inocencia o culpabilidad de los hechos a los que hace alusión la investigación que estoy comentando.

El día 30 de octubre, el director general para América del Norte, que me acompaña el día de hoy, que es Roberto Velasco, recibió, físicamente, por parte del ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, un oficio con fecha del 29 de octubre de 2020, y suscrito por el administrador interino de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, mejor conocido por sus siglas D-E-A, la DEA, Timothy Shea, el cual fue acompañado con un anexo de 743 páginas.

El día 2 de noviembre, su servidor, turné el oficio junto con el anexo que habíamos recibido el día 30, al señor fiscal general de la República, Dr. Alejandro Gertz Manero, para su análisis en el ámbito de su competencia.

El día 6 de noviembre, el canciller, su servidor, sostuve una segunda conversación telefónica con el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, para notificarle que había turnado a la Fiscalía General de la República el oficio del administrador interino Shea, junto con su anexo correspondiente para que actuara en el ámbito de su competencia, de así resolverlo el fiscal general de la República, en virtud de que se refieren hechos constitutivos presuntamente de ilícitos

Ese mismo día, 6 de noviembre, la Fiscalía General de la República nos informó que había ya solicitado de manera formal y en los términos del Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre Asistencia Jurídica Mutua, la evidencia del caso que obraba en poder del Departamento de Justicia.

El 11 de noviembre, el Gobierno de México recibió de manera oficial la evidencia certificada del caso mediante valija diplomática y de conformidad con el Tratado de Cooperación que he mencionado. Esta documentación, íntegra, fue enviada a la Fiscalía General de la República, es decir toda la evidencia del caso que proporcionó o fue proporcionada por los Estados Unidos.

El día 17 de noviembre, después de prácticamente 6 días de que se recibió esa evidencia certificada, la Fiscalía General de la República y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dieron a conocer que, gracias a la estrecha relación entre ambas dependencias, el Departamento de Justicia tomó la decisión de solicitar a la jueza del caso que se desestimen los cargo penales contra Salvador Cienfuegos para que sea investigado y, en su caso, procesado acorde con las leyes mexicanas.

Con este motivo, la Fiscalía General de la República dio a conocer una Declaración Conjunta hace pocos minutos, declaración conjunta con el fiscal general de los Estados Unidos”, explicó Ebrard.

El secretario de Relaciones Exteriores señaló que este día se celebrará la audiencia del ex secretario de la Defensa Nacional, en donde la jueza federal de Brooklyn decidirá si atiende a la petición de las fiscalía de EEUU y México.

Recalcó que este acuerdo se llevó a cabo en el marco de la relación de cooperación de ambas naciones, en la que debe de existir respeto mutuo.

“La cooperación con los Estados Unidos se fundamenta y debe hacerlo siempre en el respeto mutuo”, expresó.