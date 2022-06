Este domingo 5 de junio, el mapa político de México podrá tener un reacomodo de piezas tras la renovación de seis gubernaturas: Quintana Roo, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo y Oaxaca.

Las elecciones 2022 vislumbran como el anfitrión de una tensa disputa pues, según las encuestas, el bloque de la oposición (alianza Va por México) estaría en riesgo de perder al menos dos de sus gubernaturas ante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados.

En tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) defenderá por conservar sus dos bastiones (Oaxaca e Hidalgo), mientras que Acción Nacional (PAN) abogará por el gobierno de Aguascalientes, la única entidad cuyos pronósticos vislumbran para favorecer al blanquiazul.

Ante ello, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), exhortó a políticos y funcionarios a no interferir en los comicios, así como a las y los 11.7 millones de votantes a denunciar posibles delitos electorales. Las casillas se mantendrán abiertas desde las 08:00 hasta las 18:00 horas de este domingo.

15:06 – En San Juan Guichicovi, Oaxaca, se reportó una riña en el transcurso de la jornada electora. En el suceso reportaron detonaciones de arma de fuego.

Cabe mencionar que durante las primeras horas del domingo, usuarios en redes sociales reportaron la quema de la paquetería electoral en el mismo municipio, así como enfrentamientos.

14:59 – Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, denunció a Morena en la elección de Hidalgo.

El dirigente del partido tricolor sostuvo una reunión con la candidata a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Viggiano y su equipo de campaña, desde donde denunciaron al Movimiento de Regeneración Nacional por su supuesta intervención en el proceso electoral.

Por otro lado, durante una comparecencia ante los medios de comunicación, adelantó que la elección de los seis estados podría llegar a definirse en los tribunales.

14:40 – La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) reportó la recepción de una denuncia de orden federal.

De acuerdo con un comunicado del organismo, la queja se sumó a las 29 que se han registrado a lo largo del proceso electoral. De igual forma, investigan 243 hechos que pueden ser catalogados como delitos electorales del orden local en las seis entidades donde hay elecciones.

14:26 – El INE reportó la instalación del 99.5% de las casillas en las seis entidades donde se llevan a cabo las elecciones.

14:17 – César Verástegui acudió a su casilla para ejercer su voto en el estado de Tamaulipas. Así lo notificó en sus redes sociales.

13:33 Sujetos desconocidos cerraron con candados las casillas electorales en Reynosa, Tamaulipas, y dejaron a funcionarios encerrados.

De acuerdo con medios locales y testimonios, un grupo de hombres colocaron una cadena y candado en la puerta de la Primaria José Escandón, de la colonia Electricistas, obstaculizando la elección.

Al lugar arribó el diputado, Humberto Prieto, para socorrer a las personas que se encontraban al interior del inmueble.

13:25 Omar Fayad, Gobernador de Hidalgo, asegura un ambiente de paz y tranquilidad en las elecciones, pese a las fricciones entre bloques por arrebatar el Gobierno al PRI.

12:42 INE reporta el 99.01% de las casillas instaladas

12:38 El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, confirmó dos altercados en Ojo Caliente y en Cosío, pero “todo tranquilo”.

“Encontronazos ahí con gente de diferentes ideologías o partidos”, comentó ante los medios de comunicación tras emitir su voto.

Destacó que la entidad registra poca participación ciudadana.

12:12 Marina Vitela, candidata de Morena por la gubernatura de Durango, acudió a votar en compañía de Mario Delgado, dirigente del partido.

En plena polémica por impedir la detención de simpatizantes señalados por presunta compra de votos, la morenista

11:42 El INE confirmó el ajuste en el número de casillas en Oaxaca por complicaciones sociales locales, así como afectaciones del fenómeno meteorológico, Agatha.

El Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, determinó que se instalaron 81 casillas menos de las previstas en los consejos distritales de Tlacolula Matamoros, Salina Cruz, Ixtepec y Heroica Ciudad de Tlaxaco.

11:19 El PRI denunció una “operación sistemática” del Gobierno Federal en las elecciones estatales a través de personas que se harían pasar por siervos de la nación.

Asimismo, volvió a reprobar la intromisión de funcionarios Federales de la Cuarta Transformación en las campañas políticas, señalando a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López entre el listado.

“Queremos exigir al Gobierno Federal que deje de meterse en las elecciones”, acusó el priista, Hernández Zetina, secundando la denuncia de un presunto vínculo de Morena con el crimen organizado.

11:13 El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rindió un breve informe respecto al transcurso de las elecciones: aseguró no tener reporte de contratiempos en ninguna de las seis entidades.

11:06 Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, acudió a emitir su voto en las elecciones donde se relevará su puesto.

Al ser cuestionado sobre la quema de boletas que damnificados de Agatha perpetraron en la mañana, el mandatario se limitó a pronunciar que “Oaxaca está de luto” y pidió respeto a las familias afectadas.

A ello, el priista señaló que el estado continúa en estado de emergencia, por lo que ya se dio inicio con los censos de familias damnificadas.

11:00 Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, acudió a emitir su voto

10:59 Antonia Natividad Díaz, candidata del PAN para la gubernatura de Guerrero, emitió su voto.

10:47 INE reporta un avance del 90.26% de casillas instaladas

10:30 Mientras Villareal acudía a las urnas para ejercer su derecho, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) evocó la polémica que ha envuelto al candidato morenista con el líder criminal del huachicol, Sergio Carmona.

De esa manera, Ángel Clemente Ávila, vocero del sol azteca ante el INE, pidió tomar en cuenta la acusación en la que Porfirio Muñoz Ledo señaló a López Obrador de tener vínculos con el crimen organizado.

“Hay que tener en cuenta las palabras de este personaje porque, finalmente, procede del círculo lopez-obradorista más cercano”, expuso.

10:24 Américo Villareal, candidato a gobernador de Tamaulipas por Juntos Haremos Historia, acude a votar

10:17 Morena contradice al PAN y lo señala de ser éste, y sus aliados, quienes realmente orquestaron intromisiones en las elecciones 2022; esto, al hacer un llamado de las autoridades estatales de “sacar las manos en el proceso”.

Durante su participación, el representante del guinda, Mario Rafael Llergo, enlistó las supuestas amenazas que recién suscitaron como el asesinato de un activista, la extorsión por mensaje o el levantamiento de militantes.

10:13 Suman más candidatos que acuden a emitir su voto:

Patricia Flores, para la gubernatura de Durango por Movimiento Ciudadano; Mara Lezama, para Quintana Roo por Juntos Haremos Historia; Julio Menchaca, para Hidalgo por Juntos Haremos Historia, y Esteban Alejandro Villegas, para Durango por la lianza Va por México.

09:53 Alejandro Avilés Álvarez, candidato a la gubernatura de Oaxaca por PRI-PRD, emite su voto

09:45 Tras denunciar la intromisión de funcionarios morenistas en las campañas, PAN llamó a la ciudadanía a votar para sacar a la ciudadanía de la “pesadilla retrógrada llamada comunismo” que figura Morena, según el discurso.

Durante su participación, Víctor Hugo Sondón, consejero del PAN ante el INE, acusó que el partido guinda se encuentra enajenado a la palabra del presidente, López Obrador.

“Ciudadanas y ciudadanos, en sus manos está la decisión de darle un giro a la forma tan desquiciante con la que han (Morena) conducido el país“, declaró el blanquiazul.

09:39 José Luis Lima, candidato por el Partido Verde Ecologista (PVEM) para la gubernatura de Hidalgo, emite su voto

09:35 El presidente consejero defiende el sistema electoral y, pese a reconocer áreas de oportunidad, asegura que el INE no mejorará “debilitando al sistema, asfixiándolo presupuestalmente ni suprimiendo instituciones electorales”.

09:25 Inicia Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE presidida por el titular, Lorenzo Córdova Vianello quien pide a políticos y partidos no adelantarse a proclamar victorias sin el veredicto del órgano.

“Nuestro sistema electoral goza de buena salud”, proclama en medio de la controversia que el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desató por proponer una Reforma Eléctrica

09:24 Salomón Jara Cruz, candidato de Juntos Haremos Historia para la gubernatura de Oaxaca, acude a emitir su voto

09:17 Se registran más asistencias de candidatos y candidatas a la gubernatura a las elecciones.

Carolina Viggiano, de Hidalgo por la alianza Va por México, pidió que se apeguen a la legalidad. Mientras que Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano para Durango, proyecta una jornada tranquila.

08:43 Nora Ruvalcaba, candidata por Morena a la gubernatura de Aguascalientes, acude a emitir su voto

La morenista es la primera contendiente en registrar su sufragio.

“Nos enfrentamos a un adversario enojado, desesperado y molesto”, declara ante los medios de comunicación segura de arrebatarle la gubernatura del estado a la alianza Va por México.

8:40 Marko Cortés, dirigente del PAN, llama a la ciudadanía a ejercer su derecho y hace un llamado a llevar la jornada en paz y democráticamente.

“Nosotros pedimos que se respete el voto; que no existan presiones ni coacción; que no amenacen a las personas de perder sus programas sociales (…) que el gobierno no vuelva a permitir que el crimen organizado interfiera”.